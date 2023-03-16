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Воркута — третий по числу жителей город республики Коми и самый восточный в Европе. Город расположен за северным полярным кругом, расстояние до Москвы около 1900 км. Жизнь Воркуты тесно связана с добычей угля и зависит от работы добывающих предприятий. А точнее, от одного предприятия — «Воркутауголь». Во время кризиса добывающей промышленности 90-х многие шахты закрывались, другие предприятия города тоже останавливались — и практически половина населения покинула Воркуту. В результате есть много заброшенных домов и даже целые соседние посёлки без жителей. Сейчас такого оттока населения уже нет, добыча угля ведётся и город продолжил развиваться.

1. Воркута — это четвертый по количеству населения город за северным полярным кругом. Географически город находится в Европе — самый восточный из всех. Здесь действует Московское время, хотя Воркута находится восточнее Екатеринбурга и Челябинска. Из-за этого солнечный полдень в городе наступает в 10.44.

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2. «Покорителям Заполярья — слава!». Во времена СССР Воркуту называли угольной столицей страны — и это полностью соответствовало истине. Здесь до сих пор добывают много угля, хотя большая часть шахт закрылась. Город выдержал суровые 90-е, хотя население в нём уменьшилось более чем в 2 раза.

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3. Число жителей Воркуты росло вплоть до начала 90-х. Здесь работало много предприятий, добыча угля шла полным ходом. В 1991 году в Воркуте проживало 117 тысяч человек. Но после перестройки шахты стали закрываться, люди начали уезжать в более благополучные регионы. К 2020 году в Воркуте осталось всего 52 тысячи человек. И только в 2021 году был первый прирост населения за 30 лет — сейчас здесь зарегистрировано около 54 тысяч человек.

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4. Жизнь в Воркуте зависит от работы шахт и градообразующего предприятия «Воркутауголь». Это крупнейшее горнодобывающее предприятие России. В Печорском угольном бассейне у него четыре шахты и единственный в мире разрез, добывающий уголь открытым способом за Полярным кругом, Кроме того, в состав «Воркутауголь» входит центральная обогатительная фабрика, механический завод, транспортное предприятие и др.

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5. Печорский угольный бассейн открыли в 1924 году — уже тогда было понятно, что в этой местности крупные залежи угля. А в 1930 году экспедиция геологов обнаружила пласты высококачественного угля — и уже через год там начали добычу. В 1932 году здесь работало 9 тысяч человек, а к 1938 году — около 55 тысяч. Поначалу шахтерами были заключённые ГУЛАГа. В 1936 году появился посёлок Рудник. В 1940 году его переименовали в Воркуту — по названию реки, протекающей рядом с посёлком. Вскоре Рудник стал одним из районов города, но когда финансирование шахт прекратилось и жители стали уезжать, район оказался заброшенным.

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6. Бывшее управление «Полярноуралгеология». Говорят, в 60-х здание называли трест.

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7. Заброшенный пешеходный мост, который соединяет Рудник с жилыми микрорайонами. На мосту частично сохранилось деревянное покрытие.

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8. В Воркуте холодно — даже летом здесь возможны заморозки. Без морозов проходит только 70 дней в году, зима длится 8 месяцев, температура в июле редко поднимается выше 18 °C. Но считается, что здесь теплее, чем в более южных Салехарде, Сургуте и Якутске — потому что город расположен в незамерзающем западном секторе Арктики.

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9. Здание управления «Воркутауголь».

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10. Здание построено в 1980 году по проекту архитектора Александра Шипкова, который позже участвовал в государственной программе градо-экономического преобразования Воркуты.

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11. Управление АО «Воркутауголь» расположено в центре города, рядом с главной площадью.

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12. Гостиница «Воркута» и администрация города.

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13. Сейчас главная площадь города — Центральная. Раньше центром считалась площадь Кирова, но когда Воркута разрослась, центр был смещён.

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14. Напротив гостиницы Воркута расположен ТРК «Каскад». Раньше в здании находился кинотеатр «Родина».

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15. На стене «Каскада» сохранилась карта автобусных маршрутов Воркутинского кольца. Это автомобильная дорога, которая соединяла Воркуту с шахтами и шахтёрскими посёлками.

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16. Главная улица города — улица Ленина.

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17. Храм святой Варвары, покровительницы шахтёров. Первую службу в нём провели в ноябре 2022 года. Рядом с храмом установлены мемориальные плиты с именами погибших шахтёров.

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18. Дом быта. В 90-е здесь размещалась местная бандитская группировка, которую называли «домбытовские».

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19. Юбилейная площадь. Раньше её называли площадью Науки, так как рядом располагались Горный техникум, филиал Ухтинского технического университета, Центральная библиотека и корпус ПечорНИИпроекта.

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20. Площадь переименовали в 1984 году в честь 50-летия освоения Печорского угольного бассейна. К этому событию установили и памятный знак — стелу высотой 23 метра. На пьедестале — фамилии героев соцтруда, а на вершине — лавровый венок со знаком «Шахтёрская слава I степени».

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21. Юбилейная площадь.

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22. Воркутинский горно-экономический колледж.

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23. Памятный знак на Юбилейной площади на несколько метров выше окружающих зданий.

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24. Воркутинский Драматический театр появился в 1943 году, когда Воркута ещё не была городом. Первая труппа состояла из заключённых Воркутлага, а репетиции и выступления проводили в местном деревянном клубе. В 1961 году у театра появилось собственное каменное здание. Сейчас это современный профессиональный драматический театр.

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25. Слово Воркута переводится с ненецкого языка как «изобилующая медведями».

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26. Улица Ленина.

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27. Улица тянется через весь город вдоль железной дороги.

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28. Символ Воркуты — серебряный олень. Ещё на гербе изображён угольный копёр, террикон и звезда. Угольный копёр — это конструкция над шахтой для размещения подъёмной установки. Террикон — отвал из пустых пород.

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29. Площадь Мира. Кроме здания Дворца культуры главная достопримечательность площади — фонтан. Он появился в 1959 году и сначала в центре была установлена скульптура с тремя нимфами. Но в 1961 году их демонтировали и установили большую каменную чашу.

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30. Дворец Культуры шахтёров. Здание построили в 1959 году. Оно облицовано мрамором и гранитом, его украшают дорические колонны. Сейчас ДК включено в Краткую художественную энциклопедию «Искусство стран и народов мира».

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31. Аллегорическая фигура «Родина-Мать» на фронтоне здания.

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32. По сторонам от входа установлены скульптурные группы — шахтёры, строители и геологи. Скульптуры выполнены из металла. Говорят, что одна из фигур похожа на Сталина в одежде горняка.

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33. Городской парк культуры и отдыха в Воркуте посвящён 40-летию ВЛКСМ. Парк начали обустраивать в 1959 году — до этого здесь была заболоченная территория с небольшим озером посередине.

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34. Бывшая приёмная телевизионная станция «Орбита» сохранилась от первого проекта спутникового телевидения в СССР. До 1967 года телепередачи в некоторых регионах показывали в записи — не было возможности транслировать сигнал на дальние расстояния. Проект «Орбита» решил эту проблему. Система включала в себя искусственные спутники и наземные приёмные станции. Такие «тарелки» есть на Камчатке, Чукотке и других удалённых регионах.

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35. Озеро в парке сохранили и облагородили, летом на пристани работает лодочная станция.

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36. Памятник Кирову. Изначально на площади стоял памятник Сталину, но в конце 50-х его снесли.

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37. Город оставался местом ссылки даже после реорганизации ГУЛАГа — до 1980-х годов сюда доставляли заключённых.

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38. Храм святого Архангела Михаила. Здание было построено в 1941 году — это было первое кирпичное здание в посёлке. Изначально в нём располагался детский сад, но в 1997 году провели реконструкцию, освятили — и начали проводить в новом храме службы.

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39. Железнодорожный вокзал Воркуты. Первый поезд по Северо-Печорской железной дороге отправился в 1941 году. Здание вокзала было построено в 1955 году.

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40. Железная дорога в Воркуте особенная — её строили во время Второй Мировой Войны. Тогда центральным регионам страны приходилось использовать уголь Кузбасса, который доставляли за несколько тысяч километров. Воркутинское месторождение было ближе, поэтому железную дорогу строили быстро.

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41. Памятник героям Великой Отечественной войны торжественно открыли в парке Победы в 2001 году. Памятник выполнен в виде орудийных стволов, которые обвиты ветвями деревьев. Наверху — аисты, символ мира и добра. Масса аистов — около 5 тонн. Эскиз памятника нарисовала школьница из Воркуты.

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42. Недалеко от монумента установлены вертолёт МИ-8Т, танк Т-55 и боевая машина пехоты БМП-1.

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43. Микрорайон Тиман. Идея строительства нового микрорайона возникла в 1958 году, но доработали проект только в 1980 году. В 80-е шла большая стройка — появлялись школы, панельные жилые дома, новые улицы. В 90-е годы работы приостановили и только в 1999 году начали достраивать часть зданий. Одна из улиц в Тимане названа бульваром Шерстнева, в память начальника «Воркутауголь», почетного горожанина города.

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44. Церковь Иверской иконы Пресвятой Богородицы работает с 2008 года. Это кафедральный собор Воркуты.

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45. Микрорайон Тиман — последний построенный район в Воркуте. По плану было построить 5 спальных микрорайонов, но успели возвести только один. От остальной части города район отделён оврагом, через который в 1986 году перекинули мост.

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46. Район находится на окраине, поэтому у внешнего ряда домов закругленные стены — они защищают двор от сильных ветров.

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47. Универсальный спортивно-зрительный комплекс «Олимп». Здесь проходят тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу, большому и настольному теннису, бадминтону. Есть зал для тяжелой атлетики и фитнеса. И главное — ледовая арена с трибунами на 1300 мест.

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48. В Воркуте сохранилось много напоминаний о советском времени — например, гербы и надписи на домах «Слава КПСС», «Больше угля для Родины».

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49. Администрация Воркуты.

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50. Улица Гагарина.

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51. Многоквартирная девятиэтажка на Ленина 55 — один из последних домов, построенных в Воркуте. Здание возвели в 2000 году.

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52. Воркутинская «Китайская стена» с сохранившимся советским лозунгом «Покорителям Заполярья — слава!».

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53. Спорткомплекс «Арктика» — в нём есть 25-метровый бассейн на 4 дорожки.

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54. Общий вид на улицу Ленина.

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55. Здание управления «Воркутауголь» выполнено в виде восьмиэтажного куба. Темная каменная облицовка хорошо подчёркивает сферу работы компании.

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56. Центральная площадь вечером.

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57. Дворец творчества детей и молодежи (ДТДиМ).

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59. Площадь Кирова. Здание на заднем плане — детская больница.

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60. Площадь Мира.

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63. Воркутинский горно-экономический колледж.

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64. Вокзал Воркуты. До 2011 года автомобильных дорог до Воркуты не было, поэтому железная дорога была единственной наземной связью с внешним миром. Сейчас зимой прокладывают зимник — по нему можно добраться до города на внедорожнике.

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65. Дом на улице Московской построен в 1951 году. Сейчас здесь работает магазин инструментов. Возможно, это самый красивый фасад магазина инструментов в Коми.

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66. Юбилейная площадь вечером.

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68. После распада СССР и кризиса в добывающей промышленности многие покинули город и часть районов обезлюдела. Из 117 тысяч человек осталось около 54 тысяч, но местные считают, что официальная цифра завышена и многие только числятся в городе по прописке. Но шахты работают, уголь добывается — и Воркута продолжает жить.

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