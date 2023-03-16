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Детские сады и школы

В селе Матвеевка Хабаровского края открылся новый детский сад

 © edu.gov.ru

В Хабаровском крае завершилось строительство детского сада в селе Матвеевка. Дошкольное учреждение построено в рамках национального проекта «Демография». Новый детский сад рассчитан на 110 детей. Помимо основной образовательной программы, на тематических занятиях малыши будут изучать культуру и традиции казаков.

Новое двухэтажное здание построено по современным стандартам. Здесь находятся помещения для дошкольных и ясельных групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога-психолога, компьютерный класс, медицинский блок и пищеблок. Все они оснащены новой мебелью и современным оборудованием, обеспечены методической и художественной литературой, развивающими играми, а также спортивным инвентарем.

На территории сада обустроено шесть прогулочных площадок с теневыми навесами, игровым и физкультурным оборудованием. Благоустроена площадка для спортивных и массовых мероприятий.

 © edu.gov.ru

 © edu.gov.ru

 © edu.gov.ru

 © edu.gov.ru
Источник: https://edu.gov.ru/press/6667/v-sel...shi-budut-izuchat-kazachyu-kulturu/

Хабаровский край, новый детсад
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