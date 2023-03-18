Трикотажная фабрика в Славянском районе Краснодарского края запустила новое производство

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В рамках реализации инвестиционного проекта предприятие в станице Петровской организовало полную модернизацию производства. Фабрика воспользовалось мерами господдержки, получив займы краевого Фонда развития промышленности на сумму порядка 41 млн рублей. Общий объём капиталовложений составил свыше 56 млн рублей.

На предприятии установили швейное оборудование последнего поколения.

Трикотажная фабрика перешла на выпуск продукции для нужд российской армии. За три недели наладила выпуск термобелья и подшлемников для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

© www.kuban.kp.ru

— Модель термобелья разработана нашим конструктором, выпускаем весь модельный ряд — от 46 до 56 размера, шьём из мягкой и дышащей ткани, которая держит форму и тепло при температуре до -25С, — говорит генеральный директор фабрики Лариса Белова.

Сейчас трикотажная фабрика ежедневно выпускает до 500 комплектов термобелья за рабочий день. Они разлетаются как горячие пирожки: их покупают мобилизованные, заказывают для уезжающих в зону специальной военной операции в других регионах страны.

Современная техника позволяет ввести электронные лекала модели в память раскроечной машины, занимающей отдельный цех, а та сама настилает до 50 слоев ткани, сжимает до семи сантиметров и разрезает ее. Новейшее оборудование минимизирует расход ткани: лекала заготовок для термобелья и подшлемников занимают почти всё полотнище.

© www.kuban.kp.ru

Затем раскрой на 40-50 комплектов термобелья и подшлемников для участников спецоперации отдают в соседний швейный цех, где мастерицы сшивают их почти не имеющим рельефа тоннельным швом «флэтлок». Пошитые утром комплекты уже вечером разъезжаются по четырем фирменным магазинам фабрики в станицах Петровской, Полтавской и Славянске-на-Кубани, часть отправятся в зону спецоперации.

© www.kuban.kp.ru

— На фабрике изготовили экспериментальный образец утеплённого спального мешка для наших военнослужащих, — продолжает Лариса Белова. — Благодаря застежке-молнии длиной 2,3 метра и увеличенной ширине спальник позволит солдатам пользоваться им прямо в разгрузке. Его мы тоже конструируем сами: пусть он согреет наших парней, приближающих победу России.

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