Во Владимирской области на новой ферме разводят овец молочной породы

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Это пока единственная ферма во Владимирской области, где содержат овец молочной породы с целью производства молока. Уникальная для Владимирской области ферма расположена в деревне Грибово Петушинского района. Сейчас здесь содержится свыше 500 голов овец, в том числе 200 ягнят. Это восточно-фризская и романовская породы.

Какое овечье молоко на вкус и можно ли его пить? Сколько молока в день дает одна овечка? Вам интересно? Вот и мне тоже. Чтобы получить ответы на эти вопросы, направился в деревню Грибово, где находится необычное крестьянско-фермерское хозяйство.

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Его глава — Владимир Зуев. Родился и вырос в этих краях. Ему 47 лет. Крепко сбитый, харизматичный, за плечами — спортивное прошлое. Как его занесло в сельское хозяйство?

— Всё очень просто, — улыбается Владимир, — я же вырос в деревне, родители всегда держали животных, так что к крестьянскому труду приучен с детства, отлично знаю, что такое корова, коза или овечка, в чем они нуждаются, как их правильно кормить, как заготавливать сено на зиму. Жизненный опыт пригодился.

Мне рассказывают, что овечье молоко в полтора раза жирнее коровьего, лучше усваивается организмом, реже вызывает аллергию и содержит целую кладезь витаминов и других полезных веществ. Оно считается отличным сырьем для изготовления сыров, масла и кисломолочных продуктов. Неудивительно, что такое молоко пользуется большим спросом у производителей, и это при том, что оно в три раза дороже коровьего. В день одна овечка дает около литра молока. Всего-то! В России производство овечьего молока не распространено. Это скорее экзотика, новомодный продукт. Спрос превышает предложение, отсюда и высокая стоимость.

Признаться, у меня было предубеждение, что овечье молоко по вкусовым качествам уступает коровьему. Что может сравниться с классическим молоком от буренки? Владимир Зуев провел эксперимент — предложил отведать два вида молока, не уточнив, от каких животных. Делаю глоток: ярко выраженный молочный вкус, чуть сладковатый, и жирность явно повышенная. Предполагаю, что это молоко от коровы. Владимир хитро прищуривается.

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Глоток из второго бокала: вкус тоже молочный, но немного солоноватый, с легкой, едва уловимой горчинкой. Это же козье молоко! Моя бабушка держала коз, знакомый вкус с детства. Владимир кивает. Значит, в первом бокале — молоко овечье? Ни за что бы не подумал! Такое вкусное, что можно пить хоть каждый день. Тогда откуда мнение, что овечье молоко имеет достаточно резкий запах и, мягко сказать, на любителя?

— Дело в содержании животных, в их рационе, в соблюдении санитарных норм, — поясняет фермер. — Если всё по правилам, то и молоко получится вкусным, не хуже, чем коровье, а то и лучше.

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А на ферме у Зуева действительно всё по правилам. Это даже не ферма, какие мы привыкли видеть в бывших колхозах, а сельскохозяйственный логистический комплекс. В ангаре светло и чисто, характерный запах не чувствуется. Обустроенные загоны с кормушками и поилками, современные доильные аппараты, специальные отделы для содержания овец с ягнятами, ангары для хранения сена и комбикорма и штат зоотехников, обслуживающего персонала. Между прочим, на ферме есть все удобства для персонала, включая душевые комнаты. Здесь комфортно и людям, и животным, потому и молоко такое вкусное.

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Людмила Кашганова работает на ферме зоотехником. Спрашиваю у нее, в чем особенности содержания овец.

— Овцеводство в России традиционно было пастбищным и не предусматривало содержание животных в стойловых условиях. Оно подразумевало производство дешевого мяса или шерсти. Но сейчас стало активно развиваться молочное овцеводство, которое держится на трех китах — микроклимате, кормлении и генетике. Когда всё отлажено — условия содержания и кормление по рациону, — можно рассчитывать на самые хорошие результаты.

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Процесс дойки на ферме отлажен до автоматизма. Животных доят два раза в день методом машинного доения — утром и вечером. Их выпускают из загона небольшими партиями, поскольку одномоментно может доиться только 8 овечек. Они отлично знают свой маршрут и стремглав несутся к доильным аппаратам, если подать условный знак. Животных фиксируют, присоединяют к вымени доильные стаканы — молоко по шлангам устремляется в доильное ведро. Две минуты — процесс дойки закончен. На очереди — следующая партия. Кстати, Владимир Зуев уже приобрел более современный доильный комплекс, с помощью которого одновременно можно доить сразу 24 особи, и тогда производство молока будет проходить более оперативно. Новое оборудование планирует установить в ближайшее время.

Зоотехники Дарья и Мария родом из Москвы. Окончили Тимирязевскую академию, а сейчас работают на ферме у Зуева. Говорят, по Москве совсем не скучают. Бросили город и переехали в сельскую местность. Работа в офисе с девяти до шести — не для них. Потому что любят свою профессию и животных. А если возникнет необходимость побывать в Москве, то вот она столица — в двух часах езды на машине.

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От работы зоотехника многое зависит. Это высококвалифицированный животновод, главный специалист на ферме, не считая ветеринарного врача. Именно зоотехник обеспечивает оптимальные условия для содержания, лечения и разведения животных, занимается селекцией.

— Мы формируем рацион животных в зависимости от их потребностей, — говорит Дарья. — Какая-то овечка ждет приплода. Ее нужно кормить по-особому. Кто-то в статусе кормящей матери — тоже нужен индивидуальный рацион, а кто-то приболел — требуется лечебная диета. Обращаем внимание на поведение животных, осматриваем их, измеряем температуру тела, в случае необходимости вызываем ветеринара.

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Мне раскрыли секрет, что на самом деле молочное овцеводство и молочное козоводство гораздо эффективнее и выгоднее, чем содержание коров, если посчитать количество затраченного корма и произведенного молока. Козы и овцы приносят приплод уже после первого года жизни, и в полтора года дают молоко, а корова только в полтора года достигает репродуктивного возраста, а беременность и вовсе длится 9 месяцев.

Если это так, то есть надежда, что молочное овцеводство во Владимирской области с каждым годом будет завоевывать всё новые позиции. Такие фермы успешно работают в соседних Московской, Нижегородской и Ярославской областях. А в некоторых странах эта отрасль и вовсе является традиционной. Мировые лидеры по производству овечьего молока — Китай, страны Южной Европы, Восточной Африки, Турция и Иран.

У Зуева планов по развитию крестьянско-фермерского хозяйства громадьё. Некоторые из них успешно реализованы, а другие — близки к претворению в жизнь. И в этом помогает государство. Фермер получил два гранта в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Владимирской области». Один — на открытие агростартапа, а второй — на реализацию проекта по агротуризму.

— Эти гранты стали серьезным толчком для развития наших проектов, — признается Владимир. — Раньше мы имели старенькое помещение фермы, неплеменное поголовье и такие же скромные результаты. Вся эта база, что перед вами, появилась за три года. А когда-то здесь было голое поле, заросшее сорняком.

На очереди — агротуризм. Летом этого года фермер построит три гостевых А-дома. Это быстровозводимые строения в форме треугольной призмы, напоминающие букву «А». Внутри будут все удобства для комфортного отдыха, панорамное остекление с прекрасными видами из окна. Проект рассчитан, главным образом, на жителей мегаполисов, которые истосковались по сельской идиллии и отдыху на природе вдали от городской суеты.

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Заняться в Грибове с пользой для души и тела туристам будет чем — дегустация фермерских продуктов и того самого овечьего молока, экскурсия на ферму и общение с животными, мастер-классы по изготовлению сыров и прогулки на природе, отдых на берегу озера. В общем, полный релакс и дзен.

Реализация проекта предполагает благоустройство прилегающей территории — здесь появятся прогулочная зона, скамейки и система освещения. При этом общественной зоной под открытым небом смогут пользоваться не только гости, но и местные жители. Разумеется, совершенно бесплатно.

У Зуева есть надежный помощник по бизнесу — это его 22-летний сын Артем. Молодой человек также получил государственный грант на реализацию другого проекта в Петушинском районе. Зуевы построили так называемую вертикальную ферму по выращиванию салата и клубники. Ее производственная площадь — 600 квадратных метров. По форме эта ферма напоминает многоярусные стеллажи, где в ближайшее время будет выращиваться зеленая продукция. Это инновационная биотехнология, которая практически исключает участие человека. Необходимый для этого микроклимат, специальное освещение и полив обеспечивает искусственный интеллект. В таких фермах растения могут выращиваться круглый год.

Крестьянско-фермерское хозяйство Зуева позволило создать в деревне 15 рабочих мест. Зарплаты у его сотрудников выше, чем в среднем по области. С расширением проектов в этом году появится еще несколько вакансий. Для маленького Грибово — неплохой показатель. Частная инициатива может стать отличным шансом на возрождение отдельно взятой деревни.

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История вопроса.

Человек приручил овец как минимум 8 тысяч лет назад. Наряду с козами одними из первых одомашненных животных считаются овцы. Человек приручил овец из-за густой шерсти, вкусного мяса и питательного молока. Предком овец был горный баран — муфлон, обитавший в Южной Европе и Западной Азии. В результате скрещивания и тщательного отбора человек вывел более 150 пород домашних овец, ныне лишь отдаленно напоминающих дикого прародителя.

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