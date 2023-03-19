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Мотор ГРОМА! Завершены важные испытания

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ewA4ducospg

Проблема отсутствия у России тяжёлых дронов является следствием отсутствия подходящих двигателей для них. Но на прошлой неделе скромно мелькнуло сообщение об успешном завершении первого этапа испытаний ключевого элемента модернизированного двигателя АИ-222-25, который создаётся в том числе и для ударного БПЛА «Гром». Что это за двигатель и где ещё он может найти применение, а о также об итогах гуманитарной миссии нашего проекта расскажем в этом выпуске после краткой сводки новостей.

Время вперед
  • Аlex М Аlex М
    19.03.2323:24:06

    В теории, по массе может унести 1 УБАП-1500 или 3-4 УПАБ-500, но есть ли подвесы для такого. Учитывая полоток 12 километров, вполне годно будет

    #1260154
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