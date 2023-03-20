Расширение производства клея АКД в Волгограде

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В ответ на современные вызовы импортозамещения волгоградская компания GLOBAL CHEMICAL расширила производство АКД клея, использующегося в целлюлозно-бумажной промышленности для снижения впитываемости бумаги.

Эмульсия на основе алкилкетендимера (АКД) используется при проклейке бумаги для придания ей водостойкости. При этом понижается впитывающая способность готового изделия, повышается пригодность бумаги для письма и печати. Непроклеенная бумага быстро намокает в воде и теряет до 95% прочности в сухом состоянии, что делает ее непригодной для письма чернилами. Они расплываются по поверхности и переходят на другую сторону листа.

АКД клей используется для проклейки в массе. При использовании АКД клея производства компании GLOBAL CHEMICAL заметно улучшается качество выпускаемой продукции при значительном сокращении расхода химиката в производстве, что, в свою очередь, дает положительный экономический результат для предприятия. При использовании АКД клея снижается объем отложений на бумагоделательном оборудовании, улучшаются печатные свойства бумаги, снижается эффект нежелательного скольжения.

До запуска второй линии в декабре 2022 года мощность производства АКД составляла до 7200 тонн в год. Вторая производственная линия, запущенная в рамках мероприятий по удовлетворению растущего спроса B2B сектора, позволяет увеличить объем выпуска клея АКД до 15 000 тонн в год. Данная производительность и вариативность линий позволит не только покрыть потребность целлюлозно-бумажной промышленности в данном сырьевом компоненте для производства бумаги, но и производить несколько видов АКД клея параллельно, не снижая мощности и объемов производства.

Успешный запуск второй линии производства АКД клея стал возможен при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), который специализируется на предоставлении льготных займов и грантов для развития отечественного промышленного производства. В 2022 году компания GLOBAL CHEMICAL получила и успешно освоила льготный займ ФРП на увеличение объема высокотехнологичного производственного компонента. Участие в программе ФРП по льготному финансированию проектов также позволило волгоградской компании поддержать текущую деятельность и продолжить реализацию линейки запущенных ранее инвестиционных проектов в непростой экономический период, в период проблем с поставками сырья и комплектующих. В течение всего 2022 года GLOBAL CHEMICAL поддерживала производителей бумаги и картона — как отечественных, так и из стран СНГ, поставляя свою продукцию без сбоев и перерывов.

Компания GLOBAL CHEMICAL является одним из ведущих отечественных производителей АКД и успешно конкурирует с зарубежными поставщиками химикатов для ЦБП. АКД клей марки «Синбонд ЦБП 9» (Проклеивающий агент «Синбонд ЦБП 9») всего за несколько лет производства успешно зарекомендовал себя на рынках России и ближнего зарубежья. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено сертификатами, на производстве налажен строгий контроль, осуществляемый силами собственной специализированной лаборатории. Современное оборудование позволяет специалистам компании производить проверку выпускаемого готового продукта на соответствие техническим условиям.

Компания GLOBAL CHEMICAL непрерывно расширяется, внедряя в производство новую продукцию. Так в 2022 году были успешно пройдены лабораторные испытания влагопрочной смолы на множестве предприятий целлюлозно-бумажной отрасли. В 2023 году компанией GLOBAL CHEMICAL запланирован запуск производственной линии по выпуску влагопрочной смолы в промышленных масштабах. Это одна из приоритетных задач компании, на развитие которой будут направлены крупные объемы инвестиций.

Производственная компания GLOBAL CHEMICAL является инновационной и постоянно совершенствуется, внедряя в свою работу передовые методы ведения бизнеса. В связи с постоянным ростом и развитием компания предоставляет новые рабочие места, что положительно сказывается на рынке труда Волгоградской области и в промышленном секторе в целом.