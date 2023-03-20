В Боханском районе Иркутской области открыли новую молочную животноводческую ферму на 200 голов КРС

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16 марта в деревне Грязная Боханского района открылась новая семейную молочную животноводческую ферму на базе КФХ Патаев.

Грантовые средства, полученные КФХ, пошли на строительство новой фермы привязного содержания на 200 голов скота, а также на закупку оборудования.

В 2021 году КФХ Патаев стало победителем конкурсного отбора министерства сельского хозяйства Иркутской области и получило из регионального бюджета грант в форме субсидии в размере 15 млн рублей на развитие семейной молочной фермы.

Полученные средства пошли на строительство утеплённой газобетонной фермы привязного содержания животных вместимостью 200 голов крупного рогатого скота. Для комплектации фермы приобрели доильное, стойловое оборудование и навозоуборочное оборудование. Установили современную систему поения сельскохозяйственных животных.

В настоящее время в КФХ имеется 207 голов крупного рогатого скота. На начало реализации проекта в 2021 году содержалось всего 166 животных. Среднегодовой надой молока на одну корову за этот период вырос с 2631 до 3860 литров молока.