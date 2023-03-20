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Информационные технологии

Компания «Интеллектуальный контроль» разработала систему облачного мониторинга производства

Петербургская компания «Интеллектуальный контроль» разработала аппаратно-программную систему мониторинга производственного предприятия. Система отслеживает показатели работы станков с и без ЧПУ, обеспечивает контроль персонала и трудовой дисциплины, энергоэффективности, геолокацию переносимого оборудования.

Система мониторинга ConintelСистема мониторинга Conintel © conintel.ru

Целью системы мониторинга производства является обеспечение более эффективной работы предприятия. Она позволяет оперативно реагировать на изменения в производственных процессах и оптимизировать их, снижая затраты и увеличивая прибыльность.

Идея создать систему возникла не просто так. Сегодня отсутствует объективный мониторинг оборудования с отечественным аппаратным решением. Аппаратное решение позволяет получать данные там, где это изначально не предусмотрено.

Система устанавливается на оборудование и работает поверх основных систем станка. Все соединения изолированы опторазвязкой. Сначала данные передаются на сервер системы, затем кабинет пользователя обогащается данными и показателями.

Аппаратное решение разработано и изготовлено в России. Используемые серверные технологии для хранения и обработки данных соответствуют требованиям МИНЦИФРЫ.

Что мониторит Conintel?

  • Контроль сотрудников (начало и конец смены, время работы станка, человеко-часы, простой, производительность, загрузка оборудования, производительность, инциденты).

  • Фактическая производительность (сравнение с прошлыми периодами, анализ производительности).

  • Разные типы производств (простой, загрузка оборудования, рабочий и холостой ход).

  • Контроль температур (контроль и реакция, анализ, снижение рисков).

  • Параметры работы (фактические параметры работы, сравнение с периодами, ответственные, сравнение станков, сравнение операторов, уведомление, анализ).

  • Энергоэффективность (показатели потребления, нагрузка).

  • ТОиР (постоянный сбор данных, уведомления).

Передача данных возможна в 1C, Призма, Галактика и другими системами. Отчеты можно экспортировать в PDF, Excel.

схема системы мониторингасхема системы мониторинга © conintel.ru

Время простоя станка во время внедрения системы составляет не более двух часов.

Отслеживать данные можно на любом устройстве с браузером, интерфейс адаптивен для разных экранов. Мониторинг осуществляется в реальном времени, так что есть возможность быстро реагировать на изменившуюся ситуацию.

Система мониторинга позволяет принимать эффективные управленческие решения, поскольку она предоставляет руководству предприятия точную и своевременную информацию о текущих производственных процессах и показателях.
Источник: https://conintel.ru/vozmozhnosti/

система мониторинга, удаленный мониторинг, автоматизация
  • alex4spb alex4spb
    20.03.2318:00:52

    очень интересно!

    а каким образом данные попадают в систему?

    #1260178
    • Нет аватара luzercaf
      20.03.2318:52:35

      Здравствуйте, спасибо!

      К оборудованию подключается специальное устройство, которое соединяется с контроллером и, следовательно, имеет доступ к данным станка (с датчиков и т. п.). Эти данные устройство систематизирует и передаёт на сервер, откуда уже в удобном графическом виде выдает их конечному пользователю.

      #1260181
      • alex4spb alex4spb
        20.03.2319:05:16

        хотелось бы конкретики.

        какое именно устройство и куда именно подключается?

        каким именно образом это устройство передаёт данные на сервер?

        какую конкретно первичную информацию передаёт? в каком объёме?

        #1260182
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