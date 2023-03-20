Компания «Интеллектуальный контроль» разработала систему облачного мониторинга производства
Петербургская компания «Интеллектуальный контроль» разработала аппаратно-программную систему мониторинга производственного предприятия. Система отслеживает показатели работы станков с и без ЧПУ, обеспечивает контроль персонала и трудовой дисциплины, энергоэффективности, геолокацию переносимого оборудования.
Система мониторинга Conintel © conintel.ru
Целью системы мониторинга производства является обеспечение более эффективной работы предприятия. Она позволяет оперативно реагировать на изменения в производственных процессах и оптимизировать их, снижая затраты и увеличивая прибыльность.
Идея создать систему возникла не просто так. Сегодня отсутствует объективный мониторинг оборудования с отечественным аппаратным решением. Аппаратное решение позволяет получать данные там, где это изначально не предусмотрено.
Система устанавливается на оборудование и работает поверх основных систем станка. Все соединения изолированы опторазвязкой. Сначала данные передаются на сервер системы, затем кабинет пользователя обогащается данными и показателями.
Аппаратное решение разработано и изготовлено в России. Используемые серверные технологии для хранения и обработки данных соответствуют требованиям МИНЦИФРЫ.
Что мониторит Conintel?
Контроль сотрудников (начало и конец смены, время работы станка, человеко-часы, простой, производительность, загрузка оборудования, производительность, инциденты).
Фактическая производительность (сравнение с прошлыми периодами, анализ производительности).
Разные типы производств (простой, загрузка оборудования, рабочий и холостой ход).
Контроль температур (контроль и реакция, анализ, снижение рисков).
Параметры работы (фактические параметры работы, сравнение с периодами, ответственные, сравнение станков, сравнение операторов, уведомление, анализ).
Энергоэффективность (показатели потребления, нагрузка).
ТОиР (постоянный сбор данных, уведомления).
Передача данных возможна в 1C, Призма, Галактика и другими системами. Отчеты можно экспортировать в PDF, Excel.
схема системы мониторинга © conintel.ru
Время простоя станка во время внедрения системы составляет не более двух часов.
Отслеживать данные можно на любом устройстве с браузером, интерфейс адаптивен для разных экранов. Мониторинг осуществляется в реальном времени, так что есть возможность быстро реагировать на изменившуюся ситуацию.
Система мониторинга позволяет принимать эффективные управленческие решения, поскольку она предоставляет руководству предприятия точную и своевременную информацию о текущих производственных процессах и показателях.
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20.03.2318:00:52
20.03.2318:52:35
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