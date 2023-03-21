В Новомосковске открыли единственное в России производство труб ПВХ-О

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21 марта в Новомосковске состоялся торжественный запуск первого в России производства уникальных по своим характеристикам полимерных труб ПВХ-О 500. Ранее подобную продукцию приходилось импортировать.

В новое производство «Группа ПОЛИПЛАСТИК» инвестировала более 200 млн рублей, было создано 20 рабочих мест.

В ближайшее время на заводе начнут работать две линии общей производственной мощностью более 500 км труб в год. На начальном этапе планируется выпуск труб ПВХ-О диаметром 110-400 мм. Они обладают максимальной износостойкостью, высокой прочностью, стойкостью к порезам и царапинам, к воздействию химически активных веществ. Трубы ПВХ-О способны сохранять свои характеристики при экстремальных температурах от -40˚до +80˚ С, а срок их службы превышает 100 лет.

Трубы будут использоваться для создания напорных трубопроводов водоснабжения, канализации, оросительных систем, противопожарного водоснабжения, технических трубопроводов.

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