В Новомосковске Тульской области открыли движение по мосту через Ольховку
Подготовка к 100-летию Новомосковска продолжается. А вместе с этим преображается и сам муниципалитет. Так, после ремонта было открыто движение по мосту через Ольховку. Протяженность объекта превышает 40 метров.
Ремонт с марта 2025 года выполнял «Тулаавтодор». Специалисты демонтировали старые элементы моста, установили новые опоры и пролеты, новые перильные и барьерные ограждения, обновили дорожную «одежду», знаки и нанесли разметку.
Дорога Новомосковск — Савино является важной транспортной артерией, соединяющей Тульскую и Рязанскую области. Обновленный маршрут значительно повысит комфорт и безопасность жителей Донского, Новомосоквска, Узловой и Северо-Задонска во время поездок к святому источнику в Осаново.
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