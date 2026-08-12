Подготовка к 100-летию Новомосковска продолжается. А вместе с этим преображается и сам муниципалитет. Так, после ремонта было открыто движение по мосту через Ольховку. Протяженность объекта превышает 40 метров.

Ремонт с марта 2025 года выполнял «Тулаавтодор». Специалисты демонтировали старые элементы моста, установили новые опоры и пролеты, новые перильные и барьерные ограждения, обновили дорожную «одежду», знаки и нанесли разметку.

Дорога Новомосковск — Савино является важной транспортной артерией, соединяющей Тульскую и Рязанскую области. Обновленный маршрут значительно повысит комфорт и безопасность жителей Донского, Новомосоквска, Узловой и Северо-Задонска во время поездок к святому источнику в Осаново.