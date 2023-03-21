Саратовский изготовитель конвейеров модернизировал производство

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Вложив более 100 млн руб., предприятие «АСпром» увеличило производственную площадь и обеспечило станочный парк оборудованием для всех этапов металлообработки — гидроабразивную и лазерную резку, гибочный пресс, токарные и фрезерные станки, сварочные посты.

Завод поставляет и обслуживает технически сложное промышленное оборудование — системы маркировки и наклейки этикеток, формовщики и заклейщики гофрокоробов, компрессорное оборудование, системы очистки и осушки сжатого воздуха, сложные роботизированные линии.

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Компания запускает в работу новые производственные линии и модернизирует существующие производственные участки. Планируется разработка программы модернизации производства для получения гранта от Фонда содействия инновациям.

«АСпром» работает на рынке поставок и обслуживания промышленного оборудования с 2011 года. Его годовой оборот в прошлом году составил более 400 млн, сумма уплаченных налогов — 28,5 млн.