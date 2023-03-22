В Ростовской области реализован проект по производству микрофибры

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21 марта, в Шахтах дан старт работе нового импортозамещающего предприятия «Текстиль Легпром».

Объем инвестиций в реализацию проекта по строительству завода по выпуску трикотажного полотна составил 1 млрд рублей.

За год с небольшим «с нуля» на новой производственной площадке возведены ткацкий, красильный и упаковочный цеха, склады для готовой продукции и полуфабриката, административный корпус. Установлено высокотехнологичное современное оборудование. В декабре прошлого года начат тестовый выпуск продукции.

Инвестор четко выполнил обещания по реализации проекта — завод был построен точно в заявленные сроки.

Запуск в Шахтах завода по выпуску микрофибры — это часть крупного производственного комплекса, который создает крупный российский производитель влажных салфеток ГК «Авангард». Первый свой завод в Шахтах, который выпускает спанлейс — нетканый материал, из которого делают сухие и влажные салфетки,а также другие товары для косметической и медицинской сферы, компания запустила в 2014 году. Следующий этап крупного инвестпроекта, открытие завода штапельного волокна (ООО «Шахтинский полиэфирный завод»), намечен на май.

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© donland.ru

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