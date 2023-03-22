Сердце уникального водовода заняло свое место
Накануне военстроевцы провели операцию по доставке плавучего водозаборного комплекса на проектное расположение. Сегодня идет подключение оборудования.
Станция — сердце уникального водовода Дон — Северский Донец — Донбасс. Она предназначена для подъема воды из реки и дальнейшей ее подачи по трассе.
С начала сборки до установки платформы прошло всего 89 дней, обычно водозаборы возводят на протяжении нескольких лет.Все работы на новом водоводе протяженностью в 200 км завершатся в апреле. Чистая питьевая вода начнет поступать жителям Донецка. Это будет первое такое масштабное гидротехническое сооружение в современной России.
Изготовили комплекс на одном из предприятий военстроя в Тамбове. Собирали конструкцию в 10 км выше по течению. К доставке платформы были привлечены три буксира: тягач и 2 маневренных. Операция заняла 3 часа.
- Первоочередные объекты новой газовой инфраструктуры Новопортового НГКМ построены ударными темпами
- Ход строительства новых пассажирских терминалов аэропортов в Новый Уренгой и Южно-Сахалинск
- Под Астраханью начали достраивать долгожданный Восточный обход