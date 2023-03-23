СПК «Березниковский» открыл кормоцех на 1000 тонн кормов в Кумёнском районе Кировской области

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СПК «Березниковский» открыл в Кумёнском районе комбикормовый цех. На заводе установлено российское программное обеспечение. Производительность системы составляет 5 тонн в час, в цехе может храниться 1000 тонн кормов.

Цех предназначен для приёмки, очистки и хранения кормового сырья с дальнейшим дозированием по заданному рецепту, дроблением, смешиванием и выдачей готового корма. Новый цех обслуживает один оператор: все процессы полностью автоматизированы.

— Это уже четвёртый объект в Кировской области, который позволит полностью автоматизировать производство комбикормов, исключить человеческий фактор и получать 100% качественные корма, — рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

СПК «Березниковский» специализируется на развитии молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока. Особое внимание предприятие уделяет заготовке и приготовлению кормов.

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