Пермская компания запустила производство насосов и систем управления створками бака

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«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) запустила производство насосов и систем управления створками бака, которые используются в вертолетах Ка-32 при тушении пожаров.

Инвестиции в создание нового производства превысили 165 млн рублей, из них 130 млн рублей составил льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП).

Предприятие разработало и организовало серийный выпуск водозаборных электроприводных насосов и систем управления створками бака огнегасящей жидкости. Они используются в отечественных системах пожаротушения СП-32, которые в свою очередь применяются в российских модифицированных вертолетах Ка-32А11М. Ранее противопожарные вертолеты комплектовались американскими аналогами.

Система пожаротушения СП-32 включает бак (вмещает 4 тонны воды вместо 2,7 тонны ранее), водозаборный насос (набирает воду за 1 минуту), систему управления створками бака, а также систему электрического обогрева (работает в зимних условиях при температуре до -20°C) и общую систему управления СП-32. Система может регулировать угол, последовательность и скорость сброса огнегасящей жидкости, тем самым эффективнее тушить пожар.

ПНППК намерена выпускать до 10 комплектов в год. Они изготавливаются преимущественно из отечественных компонентов и сырья. Уровень локализации составляет порядка 90%. В настоящий момент заключен контракт на поставки изделий до 2028 года.

Первые 10 комплектов отгружены в АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), которое выпускает модернизированные вертолеты Ка-32А11М. Эти вертолеты используются в том числе при тушении пожаров на верхних этажах здания и установки защитных пенных полос.