В России заработал новый многотонный насосный агрегат отечественной разработки

В сентябре 2026 года на одной из станций российской нефтепроводной системы «Транснефть» ввели в работу разработанный и построенный полностью в нашей стране высоконапорный магистральный насосный агрегат НДМ 800-1000 для замены иностранных аналогов. Мощное многотонное специализированное оборудование используется для перекачки нефти и нефтепродуктов, а ресурс его рассчитан не менее чем на 50 лет бесперебойной работы. Рассказываем подробности:

НДМ 800-1000 разработан и собран на предприятии «Транснефть Нефтяные Насосы» в Челябинске, узлы и детали для него выпущены на Тюменском ремонтно-механическом заводе. Это узкоспециалзированное, практически единичное, сложное оборудование, обеспечивающее обеспечивает стабильную прокачку углеводородов на участках со сложным ландшафтом и значительными перепадами высот (горные, холмистые местности), где обычные магистральные насосы не способны выдать необходимый напор. По информации разработчиков, НДМ 800-1000 — полностью российская разработка (вплоть до каждого болта), он оснащен усиленными лабиринтными уплотнениями для защиты от утечек масла, подшипниками скольжения повышенной надежности и одинарными/двойными торцевыми уплотнениями, а также спроектирован под экстремальные климатические и топографические нагрузки. Создание и испытания заняли несколько лет.

В официальных источниках точные технические характеристики новинки не публикуются, но из названия можно понять, что используется насос двухопорный многосекционный номинальной подачей (производительностью) 800 кубометров в час и номинальным напором 1000 метров вертикального столба жидкости (высоконапорное исполнение). Такой насос из-за толстостенного кованого внешнего корпуса, рассчитанного на огромное давление, как правило, весит около 10 тонн, а общий вес всего смонтированного агрегата с двигателем и обвязкой может превышать 25-30 тонн.

Первым объектом, где ввели в строй новый агрегат НДМ 800-1000, стала линейная производственно-диспетчерская станция «Исилькуль» предприятия «Транснефть — Западная Сибирь» в Омской области. Поскольку это пилотный импортозамещающий проект для данной станции, габаритно-присоединительные размеры агрегата проектировались с учетом «посадочных мест» демонтированного блочного оборудования, которое он заменил, чтобы минимизировать переделку фундамента станции.

Иван Захаров. Использовано фото Транснефть/ТТН