Российские двигатели для 220-тонных самосвалов выпускаются серийно

В 2026 году развернуто серийное производство разработанных в нашей стране новых отечественных 12-цилиндровых дизельных двигателей 12ДМ-185А. Это огромные силовые агрегаты мощностью более 2500 л.с. До конца текущего года Уральский дизель-моторный завод (Екатеринбург) поставляет партию из 86 таких двигателей для установки на новые карьерные самосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью 220 тонн. Ранее на этих гигантских машинах применялись силовые установки американских компаний Cummins и MTU Detroit Diesel, поставки которых прекратились летом 2021 года.

Российский двигатель 12ДМ-185А представляет собой V-образный двенадцатицилиндровый 4-тактный агрегат с жидкостным охлаждением и газотурбинным наддувом. Его конструкция воплощает ряд современных инженерных решений, обеспечивающих высокую мощность при компактных габаритах. Особенностями нашего 11-тонного мотора являются российская микропроцессорная система управления и диагностики, топливная аппаратура с давлением впрыска 1600 бар, двухступенчатый турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, а также самоочищающиеся масляные фильтры и насосы собственной разработки завода. Заявленный ресурс двигателя составляет 25000 моточасов до первой переборки и 75000 моточасов до капитального ремонта, а мощность в различных модификациях достигает 2536 лошадиных сил.

Прямыми иностранными аналогами, которые ранее использовались на самосвалах данного класса, выступали Cummins QSK60-C и силовые установки серии MTU 12V4000. Сравнение технических характеристик показывает, что отечественная разработка не уступает, а по ряду параметров и превосходит импортные образцы. В частности, в ходе испытаний на насосной установке для гидроразрыва пласта двигатель 12ДМ-185 развил максимальную мощность 1860 кВт, или около 2500 лошадиных сил, подтвердив соответствие техническим требованиям и преимущество по ряду параметров перед зарубежными аналогами.

Успешная эксплуатация двигателя была подтверждена в 2025 году, когда он прошел полный цикл испытаний в составе 220-тонного карьерного самосвала БЕЛАЗ-75303 с колесной формулой 4×2. Этот самосвал имеет массу в районе 156 тонн и с полной 220-тонной нагрузкой соответственно весит 376 тонн. Он выпускается с электромеханической трансмиссией, тяговым генератором мощностью 1400 кВт и способен развивать скорость до 43 км/ч. В 2026 году российские 2560-сильные двигатели поступают на БЕЛАЗ уже в серийном исполнении — до конца года их будет выпущено 86 единиц.

Иван Захаров. Использованы фото: Группа Синара, БЕЛАЗ