АВТОВАЗ начал выпускать свои автоуправляемые электрические тележки AGV

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/WRhIcdZF9eU

Параллельно с импортозамещением деталей и комплектующих для автомобилей «АвтоВАЗ» делает то же самое и с автоматическими тележками AGV. Если ранее они поставлялись на предприятие извне, то теперь их производят на самом заводе, говорится в свежем ролике YouTube-канала «На заводе».

«AGV — это автоматически управляемые тележки с электроприводом. Они двигаются по заданной траектории без участия человека, используя наклеенную на пол магнитную ленту и технологию беспроводной локальной сети WI-FI», — говорится в ролике.

Впервые эти тележки появились на «АвтоВАЗе» в 2017 году. Обычно их используют для перемещения грузов, но по факту они могут решать и более сложные задачи, которые облегчают и оптимизируют производственные процессы.

Отмечается, что основные подразделения завода уже заказали более 120 «импортозамещенных» тележек. Они отличаются от прежних собственным дизайном в стилистике «АвтоВАЗа» и улучшенной конструкцией.