АВТОВАЗ начал выпускать свои автоуправляемые электрические тележки AGV
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/WRhIcdZF9eU
Параллельно с импортозамещением деталей и комплектующих для автомобилей «АвтоВАЗ» делает то же самое и с автоматическими тележками AGV. Если ранее они поставлялись на предприятие извне, то теперь их производят на самом заводе, говорится в свежем ролике YouTube-канала «На заводе».
«AGV — это автоматически управляемые тележки с электроприводом. Они двигаются по заданной траектории без участия человека, используя наклеенную на пол магнитную ленту и технологию беспроводной локальной сети WI-FI», — говорится в ролике.
Впервые эти тележки появились на «АвтоВАЗе» в 2017 году. Обычно их используют для перемещения грузов, но по факту они могут решать и более сложные задачи, которые облегчают и оптимизируют производственные процессы.
Отмечается, что основные подразделения завода уже заказали более 120 «импортозамещенных» тележек. Они отличаются от прежних собственным дизайном в стилистике «АвтоВАЗа» и улучшенной конструкцией.
- LADA предлагает XRAY в новой комплектации
- «АВТОВАЗ». Как делают самую народную марку автомобилей в России?
- АвтоВАЗ открыл новый логистический комплекс в Тверской области
24.03.2315:20:31