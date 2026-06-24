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1 день назад 475
Kотенко Cергей Производство

На АВТОВАЗе освоен выпуск бамперов для кроссовера «Лада Азимут»

© cdnstatic.rg.ru

«В производстве пластмассовых изделий АВТОВАЗа освоен выпуск бамперов для кроссовера „Лада Азимут“ — в рамках нового проекта используется самая большая на заводе пресс-форма, а вес литьевой оснастки составляет 40 т», — сообщила пресс-служба компании.

«Бампер считается наиболее сложной в изготовлении пластиковой деталью автомобиля: у него большие габариты, сравнительно высокая масса и высочайшие требования к качеству поверхности. В процессе отладки технологии было изготовлено около 500 бамперов „Лада Азимут“, чтобы в итоге деталь соответствовала всем требованиям по качеству», — уточняется в сообщении.

Отливка бампера происходит под давлением, при этом материал нагревается до температуры свыше 200 градусов. Подача пластмассы в пресс-форму, отливка, охлаждение и съём готовой детали полностью автоматизированы. Цикл изготовления одного бампера составляет 77 секунд.

Передний и задний бамперы «Азимута» поступают на конвейер в виде крупных сборочных модулей весом до 18 кг. В состав такого блока входит светотехника, элементы системы безопасной парковки, щитки распределения воздушных потоков, а также молдинги и накладки.

© cdnstatic.rg.ru

https://rg.ru/2...av7xdt525476551

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Источник: www.metalinfo.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm26.06.26 15:41:25

    отлично и что интересно,
    Для Азимута предложат гамму из трех силовых агрегатов:

    — улучшенный вазовский 1.6 (120 л.с.) + 6-ступенчатая МКП или вариатор WLY,
    — улучшенный вазовский 1.8 (132 л.с.) + 6-ступенчатая МКП или вариатор WLY,
    — покупной бензиновый турбо 1.5 (150 л.с.) + 6-ступенчатая АКП (в перспективе, ориентировочно через два года). По данным инсайдеров, этот мотор будет китайского происхождения. В No Limits непрозрачно намекают на Chery.

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