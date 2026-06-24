«В производстве пластмассовых изделий АВТОВАЗа освоен выпуск бамперов для кроссовера „Лада Азимут“ — в рамках нового проекта используется самая большая на заводе пресс-форма, а вес литьевой оснастки составляет 40 т», — сообщила пресс-служба компании.

«Бампер считается наиболее сложной в изготовлении пластиковой деталью автомобиля: у него большие габариты, сравнительно высокая масса и высочайшие требования к качеству поверхности. В процессе отладки технологии было изготовлено около 500 бамперов „Лада Азимут“, чтобы в итоге деталь соответствовала всем требованиям по качеству», — уточняется в сообщении.

Отливка бампера происходит под давлением, при этом материал нагревается до температуры свыше 200 градусов. Подача пластмассы в пресс-форму, отливка, охлаждение и съём готовой детали полностью автоматизированы. Цикл изготовления одного бампера составляет 77 секунд.

Передний и задний бамперы «Азимута» поступают на конвейер в виде крупных сборочных модулей весом до 18 кг. В состав такого блока входит светотехника, элементы системы безопасной парковки, щитки распределения воздушных потоков, а также молдинги и накладки.

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