«Технополис Москва» запустил линейку обуви из переработанного пластика

© technomoscow.ru

Прогулочную обувь из переработанного пластика запустил в серийное производство резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Ортомода». Обувь имеет специальную конструкцию и ортопедическую стельку, которые помогают поддерживать и корректировать анатомию ноги.

В декабре 2022 года специалисты компании по производству специализированной обуви и одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья разработали линейку обуви из переработанного пластика. Компания уже вышла на серийное производство и планирует ежегодно выпускать более 20 тысяч пар экообуви. Первые партии уже поступили в магазины страны

Новинка предназначена для людей с большой полнотой стопы, а также для комфортного ношения. Обувь с современным дизайном и уникальными авторскими принтами имеет специальную конструкцию, которая позволяет легко обуваться и затем фиксировать обувь на стопе. Ортопедическая стелька корректирует анатомию стопы и при желании может быть заменена на индивидуальную ортопедическую стельку, выполненную из специальных антибактериальных материалов.Верх обуви выполнен из войлока, сделанного из переработанного пластика, с нанесением современных рисунков и отделкой искусственным мехом. На изготовление каждой пары экообуви идет не менее 14 пластиковых бутылок.

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» компания выпускает около 80 тысяч пар обуви в год, из них 30 тысяч — персонализированные изделия, созданные по индивидуальным меркам и медицинским назначениям. Для обслуживания жителей регионов предприятие развивает дистанционный сервис с элементами телемедицины. В штате компании работают 15 специалистов в области ортопедии. Ежегодно компания вкладывает в НИОКР боле 10% оборотных средств", — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.