Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

«Технополис Москва» запустил линейку обуви из переработанного пластика

 © technomoscow.ru

Прогулочную обувь из переработанного пластика запустил в серийное производство резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Ортомода». Обувь имеет специальную конструкцию и ортопедическую стельку, которые помогают поддерживать и корректировать анатомию ноги.

В декабре 2022 года специалисты компании по производству специализированной обуви и одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья разработали линейку обуви из переработанного пластика. Компания уже вышла на серийное производство и планирует ежегодно выпускать более 20 тысяч пар экообуви. Первые партии уже поступили в магазины страны

Новинка предназначена для людей с большой полнотой стопы, а также для комфортного ношения. Обувь с современным дизайном и уникальными авторскими принтами имеет специальную конструкцию, которая позволяет легко обуваться и затем фиксировать обувь на стопе. Ортопедическая стелька корректирует анатомию стопы и при желании может быть заменена на индивидуальную ортопедическую стельку, выполненную из специальных антибактериальных материалов.Верх обуви выполнен из войлока, сделанного из переработанного пластика, с нанесением современных рисунков и отделкой искусственным мехом. На изготовление каждой пары экообуви идет не менее 14 пластиковых бутылок.

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» компания выпускает около 80 тысяч пар обуви в год, из них 30 тысяч — персонализированные изделия, созданные по индивидуальным меркам и медицинским назначениям. Для обслуживания жителей регионов предприятие развивает дистанционный сервис с элементами телемедицины. В штате компании работают 15 специалистов в области ортопедии. Ежегодно компания вкладывает в НИОКР боле 10% оборотных средств", — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Источник: https://technomoscow.ru/press/vladi...rerabotannogo-pl/?TYPE=object__news

Москва, "Технополис Москва, обувная промышленность, Ортомода
  • artal artal
    24.03.2319:16:19

       

    #1260353
  • Аlex М Аlex М
    24.03.2323:02:22

    А эту обувь саму потом можно переработать? Про ферментативное разложение полиэтилена знаю, но именно перемолоть и перелить новую обувь? Есть сервис приема их же обуви для третичной N-ичной переработки? Это ведь идея

    #1260355
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,