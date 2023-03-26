«Росэлектроника» начала производство новых маскировочных покрытий

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые показал производство уникальных маскировочных покрытий, позволяющих замаскировать военную технику от оптической, тепловой и радиолокационной разведки противника.

Материал обладает коэффициентом отражения 0,5% - то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%. Таким образом, покрытие способно существенно сократить дальность работы радиолокационных систем противника. Благодаря такому материалу дальность обнаружения техники радиолокационными станциями разведки и ударными вертолетами противника снижается в 3,5-4 раза.

Там рассказали, что эта способность достигается за счёт включения в состав материала ферромагнитного микропровода в стеклянной изоляции. Толщина металлической жилы — от 2 до 20 микрон. Масса 1 км такого микропровода — менее 1 грамма.

В зависимости от времени года и ландшафта используются покрытия разного цвета, в том числе имитирующие сугроб.

Производство расположено в Центральном конструкторском бюро специальных радиоматериалов (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех»