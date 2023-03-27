В Люберцах открылся новый футбольный манеж на территории школы

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Новый футбольный манеж «Спартак» появился в Люберцах на базе МОУ СОШ № 21, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Это уже второй подобный объект в городском округе. Первый был открыт в лицее № 42 в 2021 году», — говорится в сообщении.

Площадь нового манежа 1300 кв. м. В состав объекта входит поле с искусственным покрытием, раздевалки, санузлы, медицинский кабинет, тренерские комнаты, инвентарные и технические помещения. Стоит отметить, что спортивный объект появился за счет средств частного инвестора.

Инфраструктура и устройство объекта позволят проводить в манеже занятия по физической культуре для школьников, а во внеурочное время здесь будут проходить тренировки секций по различным видам спорта.

«Большое спасибо тем, кто помог мне реализовать этот проект по открытию футбольного манежа. Все это для детей. Именно они мне дали силы, а улыбки на их лицах — моя главная цель. И спасибо родителям за доверие, — отметил инвестор проекта, руководитель футбольной школы „Спартак“ г. о Люберцы, руководитель комитета Российского физкультурно-спортивного общества „Спартак“ по футболу Дмитрий Кудинов. — На сегодняшний день в школе „Спартак“ в Люберцах занимаются 750 детей. Этот манеж станет хорошим подспорьем, чтобы мы развивались дальше и при этом не теряли качество, которое должно обязательно присутствовать».

В городском округе Люберцы в настоящее время ведется обустройство еще трех аналогичных объектов: манежа на территории гимназии № 5, лицея № 4 и общеобразовательной школы № 6. Их открытие запланировано в этом году.

Добавим, что в 2024 году в городском округе запланировано открытие еще четырех объектов: универсального манежа на территории МОУ СОШ № 54 в поселке Октябрьский, футбольного манежа в МОУ СОШ № 8 в мкр. Птицефабрика, спортивного манежа в Лицее № 4 и манежа на базе МОУ СОШ № 11.