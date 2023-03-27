На Севмаше начали изготовление подшипников для атомного ледокола «Чукотка»
На Севмаше разработали проект и начали изготовление огромных подшипников для атомного ледокола «Чукотка».
Ледокол «Чукотка» строится на Балтийской верфи в Петербурге. Масса одного подшипника составляет 25 тонн. Как отмечается в сообщении, для выполнения данного заказа на Севмаше пришлось модернизировать некоторые участки производства.
«К нам обратился Балтийский завод с просьбой разработать подшипник, в соответствии с теми техническим условиями, которые необходимы для работы этого узла на ледоколах проекта 22220. ПКБ наше Севмаш успешно справились с этой задачей, разработали конструкцию подшипников. Таких больших мы еще не делали, скажем так, кубик с гранью 2,5 метра можно примерно ориентироваться на такие размеры», — рассказал Иван Ануфриев, управляющий проектами АО «ПО «Севмаш».
Для полного комплекта подшипников на один корабль потребуется около ста тонн металла. В работе задействовано более 15 цехов предприятия.
В этой работе для «Севмаша» ничего принципиально нового нет. Подшипники скольжения, которые разрабатывают здесь, включены в каталог «100 лучших товаров России». Большую их часть предприятие делает в рамках государственного оборонного заказа. Но подшипники для ледоколов в полтора раза крупнее, чем на подводных лодках. Поэтому необходима модернизация производства. В четвертом цехе уже установлена новая камерная электрическая печь.
Вячеслав Янко, инженер-технолог механосборочного цеха № 4:
«У нас так же будет здесь плита установлена нагревательная, что исключит тепло потери при технологическом процессе при лужении вкладышей и подшипников. Будет подведена вентиляция, после этого можно будет полноценно работать этой печью».
После ледокола «Чукотка» Балтийский завод планирует построить ещё два заказа той же серии. Так что перспектива для сотрудничества есть.
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