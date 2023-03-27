Новый автотранспорт передали школам и больницам Мордовии

Десять новых школьных автобусов, 9 автомобилей скорой помощи и передвижной медицинский комплекс поступили в Мордовию.

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Все школьные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием и соответствуют всем требованиям безопасности перевозки детей. Передвижной медицинский комплекс позволит жителям отдаленных сел республики с комфортом пройти необходимые медицинские обследования, выявить заболевания на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Комплекс оснащен всем необходимым для проведения качественных медосмотров, в том числе флюорографическим оборудованием.

Подчеркивается, что за последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц автотранспорта для школ, больниц и поликлиник, в том числе 245 школьных автобусов и 140 машин скорой помощи.