Новый автотранспорт передали школам и больницам Мордовии
Десять новых школьных автобусов, 9 автомобилей скорой помощи и передвижной медицинский комплекс поступили в Мордовию.
Все школьные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием и соответствуют всем требованиям безопасности перевозки детей. Передвижной медицинский комплекс позволит жителям отдаленных сел республики с комфортом пройти необходимые медицинские обследования, выявить заболевания на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Комплекс оснащен всем необходимым для проведения качественных медосмотров, в том числе флюорографическим оборудованием.
Подчеркивается, что за последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц автотранспорта для школ, больниц и поликлиник, в том числе 245 школьных автобусов и 140 машин скорой помощи.
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