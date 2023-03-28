В Кузбасе открылся новый технологичный завод по переработке

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В Новокузнецке прошло официальное открытие нового завода. Это предприятие специализируется на переработке крупногабаритных шин. Отмечаем, что это первый подобный завод на территории Кузбасса и России. Мощность предприятия — 13-15 тыс. тонн сырья в год. Инвестиции в проект — 770 млн руб. Площадь производства составила 4 тыс. кв м.

Зачем Новокузнецку новый завод? Всё просто. В Кузбассе большое количество шахт, которые добывают уголь. Добытый уголь перевозят БелАЗы и одна из основных проблем огромной машины это шины, которые спустя какое-то время приходят в непригодность.

А задумывались ли вы когда-нибудь, что делать с шиной невероятного размера после того, как она износилась? Сжигать её не рекомендуется, просто где-то складировать тоже, потому что её гниение негативно повлияет на окружающую среду. Поэтому, чтобы решить проблему изношенных шин от БеЛАзов, в Новокузнецке построили завод по переработке.

Ежегодно 30 тысяч крупногабаритных шин выходят из строя. Благодаря этому заводу, любая утилизация этих шин запрещена, кроме как через этот завод. На выходе, после переработки, мы получаем прекрасную продукцию, которая дальше пойдёт в нашу промышленность экспорта, это металл и резина. Резина в крупногабаритных шинах, в отличие от малогабаритных имеет большой процент каучука, а это очень ценный продукт, который дальше пойдёт на наше же производство.

Рассказываем, как происходит процесс переработки. Первым делом из шины вытаскивают металлические элементы, далее шину разрезают на несколько крупных частей, а после на более мелкие кусочки.

Затем, мелкие кусочки перерабатывают в резиновую крошку и пыль, из которой получается продукт с большим содержанием каучука. Эту продукцию в дальнейшем могут продавать для изготовления других изделий, но в планах у этого производства построить ещё один цех, который как раз таки и будет производить изделия из каучука.

Инвестором предприятия является СГМК (Сибирская горно-металлургическая компания), компания полностью профинансировала строительство завода. Также отметим, что практически все механизмы завода прямиком из Китая. Директор предприятия сообщил, что партнёры из Китая помогали в проектировании завода, а также будут заниматься техническим обслуживанием предприятия.

Сразу же возникает вопрос о экологии. На открытии сообщили, что это предприятие имеет минимальное влияние на окружающую среду, поэтому можно выдохнуть, дополнительного загрязнения воздуха не будет.

Планируется, что новое предприятие будет ежегодно производить 5 тыс. тонн шинного регенерата для производства автомобильных шин и пуленепробиваемых колес, а также 4 тыс. тонн крошки разных фракций для покрытия автодорог, спортивных и детских площадок. Поставки продукции планируются в РФ, Казахстан, Узбекистан, Республику Беларусь.

По данным региональных властей, в области ежегодной образуется около 30 тыс. тонн отходов крупногабаритных шин.

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https://www.kom....ru/doc/5900006