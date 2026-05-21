В ДНР реализуют технологию по добыче угля из старых терриконов.
В Донецкой Народной Республике начали добывать уголь из старых породных отвалов, которые десятилетиями считались бесполезными искусственными горами.
Никаких капитальных зданий и огромных вложений, пневматическая установка «СЕПАИР» работает под открытым небом и позволяет получить угольный концентрат с зольностью 9-20%, пригодный для использования в энергетических целях.
«Мы провели выездной мониторинг и своими глазами убедились: технология рабочая, экономически оправданная. Установка мобильная, может быстро перемещаться между отвалами. А главное — мы возвращаем в оборот огромные территории, занятые сейчас породой», — прокомментировали новость в Корпорации развития Донбасса.
Плюсов в такой переработке сразу два: во-первых, страна получает ценное сырье без особых затрат, во-вторых, от терриконов освобождаются земли, которые в дальнейшем можно использовать в сельском хозяйстве или для строительства.
Кроме того, около 70% всего оборудования, применяемого для вторичной переработки породных отвалов, произведено в республике.
Единственным минусом, который можно найти в этой новости, является то, что привычный для дончан вид на рукотворные горы может со временем измениться, но это несравнимо с количеством рабочих мест и вкладом в экономику республики.
Источник Russian Heroes.
