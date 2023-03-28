Проект Уральского завода гражданской авиации набирает обороты

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Реализация проекта Уральского завода гражданской авиации по выпуску новых отечественных самолетов для российских воздушных линий набирает обороты. Переместив свое производство на новую площадку особой экономической зоны «Титановая долина», расположенную под Екатеринбургом недалеко от аэропорта «Уктус», УЗГА создает там современную высокотехнологичную базу для изготовления собственных моделей самолетов «Байкал» и «Ладога».

В настоящее время в структуре формируемого для уральских авиастроителей производственного комплекса из четырех запланированных объектов уже построены здание инженерно-технических служб площадью 1,4 тысячи квадратных метров, ангар для наземного испытания и техобслуживания авиатехники площадью почти 2 тысячи квадратных метров и универсальный производственный корпус площадью 6,5 тысяч квадратов.

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А в скором времени рядом с ними появится еще один многофункциональный производственный корпус (МПК) общей площадью 10,5 тысяч квадратных метров, проект которого в середине марта 2023 года получил положительное заключение Управления государственной экспертизы Свердловской области. Именно в этом вместительном и оснащенном всеми необходимыми коммуникациями и техническими приспособлениями МПК специалисты УЗГА и планируют осуществлять серийную сборку своих изделий № 1 и № 2, которые будут представлять собой 9-местный однодвигательный турбовинтовой самолёт для местных воздушных линий ЛМС-901 «Байкал» и 44-местный двухдвигательный турбовинтовой региональный самолёт ТВРС-44 «Ладога».

Застройщиком объекта «Многофункциональный производственный корпус, расположенный в Чкаловский районе Екатеринбурга на 24 километре Челябинского тракта» выступает Акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая долина». Будущий МПК для сборки новых моделей самолетов возведут по индивидуальному проекту, одобренному уральскими экспертами. Он будет представлять собой отдельно стоящее здание производственного назначения с пристроенным трехэтажным блоком административно-бытовых помещений.

Внутри этого цеха разместятся участки хранения, погрузки и разгрузки комплектующих, окончательной сборки изделий, компрессорная станция и трансформаторная подстанция, а также основные производственные площади, на которых будет вестись процесс изготовления продукции. Доставка крупногабаритных деталей будущих воздушных судов в цех сборки, а также транспортировка готовых изделий наружу, будет осуществляться через специальные ангарные ворота. А перемещение деталей и собранных самолетных блоков внутри цеха обеспечат четыре стационарно установленных мостовых крана (два грузоподъёмностью 8 тонн и два грузоподъемностью 5 тонн) и подвесная кран-балка грузоподъёмностью 2 тонны, размещенная в зоне входного контроля и подготовки крупных и покупных изделий перед монтажом (участок № 1).

Помимо этого, в соответствии с утвержденным проектом, в производственной части МПК будут находиться специальные антресоли, на которых (на разных уровнях) расположатся кабинеты мастеров цеха и начальника техбюро, помещения для технологов, зона ОТК, а также — стеллажи хранения крупногабаритной оснастки и отсеки вентиляционных установок. Доступ на антресоли производственной части цеха обеспечат пять внутренних открытых стальных лестниц. Сверху на кровле МПК будут установлены зенитные фонари для обеспечения естественного освещения внутреннего пространства корпуса. В целом все эти внутренние площади сборочного цеха смогут обеспечить необходимые условия для единовременной работы не менее 130 человек.

Что касается пристроенного к производственному корпусу административно-бытовому блока, то на его первом этаже, помимо вестибюля, будут находиться помещение подразделения охраны, медпункт, комната персонала, санузлы, а также ряд таких технических служб, как серверная, венткамера и электрощитовая. Ну, а второй и третий этаж АБК займут мужские и женские гардеробные, оборудованные душевыми, санузлами и кладовыми для хранения грязной и чистой одежды рабочих. Руководители «Титановой долины» и Уральского завода гражданской авиации рассчитывают, что этот новый многофункциональный производственный корпус УЗГА будет построен достаточно в короткие сроки и введен в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, что разработка лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал», который должен будет заменить устаревшие отечественные «кукурузники» Ан-2, стартовала на Урале в 2019 году. Премьерный показ нового самолета широкой общественности прошёл в рамках проведения в подмосковном городе Жуковском Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, а первый его полёт состоялся 30 января 2022 года. Что же касается 44-местного двухдвигательного турбовинтового самолёта ТВРС-44 «Ладога», то совсем недавно — в январе 2023 года один из его первых — пилотных образцов по заказу УЗГА прошел комплекс испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского. В том числе опытный экземпляр был проверен на больших углах атаки и в свободном штопоре. Ожидается, что в серийное производство «Ладога», призванная заменить морально и физически устаревшие отечественные самолеты Ан-24 и Ан-26, пойдет уже в 2025 году.

«В 2025 году мы собираемся поставить заказчикам в рамках заключенных контрактов первые 5 самолетов наших новых марок. И далее планомерно пойдет увеличение их выпуска — 10, 15, 20, 25 и доведение до 60 самолетов в год», ­- поделился планами руководства УЗГА заместитель генерального директора предприятия- директор дивизиона «Самолеты» Евгений Сергеев. Таким образом, к 2030 году уральское авиационно-производственное предприятие рассчитывает выпустить для нужд страны до 300 полностью отечественного производства (импортозамещенных) крылатых машин.

© expert-so.ru

© expert-so.ru

© expert-so.ru