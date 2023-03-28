В Твери приступили к серийному производству новых климат-систем для колесного транспорта

Поточная линия по производству новых климат-систем для колесного транспорта на Промтехнопарке КСК в Твери © kscgroup.ru

ГК КСК начала серийное производство климат-систем для колесного транспорта

Предприятие «Транскон», входящее в дивизион «Климатическое оборудование» ГК КСК, запустило серийное производство двух моделей кондиционеров для колесного транспорта и спецтехники.

Первая установка предназначена для пассажирских автобусов большого класса и при необходимости может оснащаться встроенной системой обеззараживания воздуха. Вторая модель является универсальным агрегатом, который в зависимости от комплектации может устанавливаться на широкий перечень транспортных средств, в том числе, на легкий коммерческий транспорт, автобусы малого класса и спецтехнику.

Оборудование позволяет обеспечить оптимальные или заданные параметры микроклимата в салоне транспортного средства. Изделия комплектуются субкомпонентами серийного производства ГК КСК, в том числе теплообменным оборудованием. Климат-системы полностью соответствуют общим требованиям в части стойкости к механическим внешним воздействиям при эксплуатации, имеют компактную форму и высокую устойчивость к химическим реагентам.

Поточная линия по производству климат-систем для колесного транспорта организована на Промтехнопарке ГК КСК в Твери. Площадь новой производственной площадки составляет 6 тыс. кв. м, где работают 50 человек.

Конструкторско-технологические решения для кондиционеров разработаны инжиниринговой службой дивизиона «Климатическое оборудование» ГК КСК. Системы успешно прошли приёмо-сдаточные испытания и испытания в составе транспорта.

На данный момент ежемесячный объем производства климат-систем для автобусов и спецтехники составляет по 100 изделий каждой модели. К концу 2023 года планируется увеличение объемов производства каждой модели вдвое и расширение линейки климатических систем для автомобилестроения.

О ГК КСК:

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 30 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в восьми регионах России, сотрудниками группы являются более 11000 человек. Годовой объем продаж — свыше 70 млрд рублей. ГК КСК входит в состав Союза машиностроителей России.

О «Трансконе»:

Предприятие «Транскон» входит в дивизион «Климатическое оборудование» ГК КСК. Специализируется на разработке и производстве климатических систем для пассажирского железнодорожного транспорта, метрополитена и колесного транспорта с возможностью выпуска более 20 000 единиц продукции в год. Располагается в городе Твери на территории Промтехнопарка КСК, численность сотрудников более 250 человек.