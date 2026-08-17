Под Тверью открылось производство настольных игр Hobby World
Холдинг «Мир Хобби» запустил под Тверью завод полного цикла по производству настольных и развивающих игр под брендом Hobby World. Производственный комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров объединяет выпуск игровых компонентов, конвейерную сборку и склад готовой продукции.
Общий объём инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей. С 2024 года компания получила 580 млн рублей по программам промышленной ипотеки, а также льготные условия по земельному участку и подключению к коммуникациям.
Завод расположен в технопарке «Боровлёво» в Тверской области. На предприятии уже работают 115 человек, к 2027 году штат планируют расширить до 173 сотрудников. Замглавы Минпромторга Иван Куликов на церемонии открытия отметил, что новая площадка позволит обеспечить подрастающее поколение качественной российской продукцией, рассказали в Минпромторге.
Сейчас 95% комплектующих для продукции бренда производятся в Тверской области. Предприятие сможет наращивать выпуск в зависимости от спроса и расширять портфель собственных разработок. Мощности завода рассчитаны на выпуск более 10 млн комплектов настольных игр в год.
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