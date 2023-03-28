В Хабаровском крае открыли новый железнодорожный участок БАМа

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28 марта РЖД запустили движение по участку Байкало-Амурской магистрали. Речь о втором, главном пути на перегоне «Блокпост 9 км — Кумтэ» в Хабаровском крае.

В ходе строительства уложено 11,5 км пути, удлинено 10 водопропускных труб, оборудован современный комплекс автоматики, телемеханики и связи. Ежедневно на объекте трудились до 135 человек, использовалось до 70 единиц техники

Эти 11,5 километра пути помогут разгрузить самый напряженный участок Байкало-Амурской магистрали — от Комсомольска-на-Амуре до Ванино.

Строителям приходилось работать в тяжёлых условиях. Зимой столбик термометра опускался ниже 35 градусов мороза. Чтобы сберечь технику, рабочие тратили по несколько дней на её обогрев.

Строительство инфраструктурного объекта велось в рамках второго этапа программы развития Восточного полигона и завершилось на год раньше намеченного срока.

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