В Хабаровском крае открыли новый железнодорожный участок БАМа
28 марта РЖД запустили движение по участку Байкало-Амурской магистрали. Речь о втором, главном пути на перегоне «Блокпост 9 км — Кумтэ» в Хабаровском крае.
В ходе строительства уложено 11,5 км пути, удлинено 10 водопропускных труб, оборудован современный комплекс автоматики, телемеханики и связи. Ежедневно на объекте трудились до 135 человек, использовалось до 70 единиц техники
Эти 11,5 километра пути помогут разгрузить самый напряженный участок Байкало-Амурской магистрали — от Комсомольска-на-Амуре до Ванино.
Строителям приходилось работать в тяжёлых условиях. Зимой столбик термометра опускался ниже 35 градусов мороза. Чтобы сберечь технику, рабочие тратили по несколько дней на её обогрев.
Строительство инфраструктурного объекта велось в рамках второго этапа программы развития Восточного полигона и завершилось на год раньше намеченного срока.
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28.03.2323:02:50