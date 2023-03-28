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Транспорт и логистика

Учебные заведения Кубани получили 16 новых автобусов

Для учреждений образования Краснодарского края за счет федеральных средств приобрели 16 новых автобусов российского производства.

 © kub-inform.ru

Автобусы оборудованы всеми необходимыми современными средствами безопасности, включая тахографы и навигационное оборудование ГЛОНАСС.

11 машин «ГАЗель NEXT» передали шести школам Армавира, Кавказского, Крымского, Лабинского, Павловского и Славянского районов. Остальные автобусы получили Тимашевский казачий кадетский корпус, коррекционная школа № 35 Усть-Лабинска, а также коррекционные школы-интернаты Ейска, Темрюка и станицы Казанской.
Источник: https://kub-inform.ru/news/2023-03-...2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Краснодарский край, новый транспорт
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