Учебные заведения Кубани получили 16 новых автобусов
Для учреждений образования Краснодарского края за счет федеральных средств приобрели 16 новых автобусов российского производства.
Автобусы оборудованы всеми необходимыми современными средствами безопасности, включая тахографы и навигационное оборудование ГЛОНАСС.
11 машин «ГАЗель NEXT» передали шести школам Армавира, Кавказского, Крымского, Лабинского, Павловского и Славянского районов. Остальные автобусы получили Тимашевский казачий кадетский корпус, коррекционная школа № 35 Усть-Лабинска, а также коррекционные школы-интернаты Ейска, Темрюка и станицы Казанской.
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