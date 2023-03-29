В Рязани состоялось открытие новой школы № 76 имени Надежды Николаевны Чумаковой

© rv-ryazan.ru

28 марта прошло торжественное открытие школы № 76 имени Н.Н. Чумаковой.

Школа построена в рамках национального проекта «Образование» и рассчитана на 1100 мест. В учреждении 60 учебных кабинетов, актовый зал, столовая, три спортзала и несколько спортплощадок, пространство для детских инициатив, IT-локация, зал занимательной науки, планетарий, библиотека и конференц-зал, медицинский блок. В школе планируется создание отделения Движения первых, детского театра, спортивного клуба, объединений для занятий интеллектуальной и творческой деятельностью.

Не случайно школе присвоено имя легендарного для Рязани человека — Н.Н. Чумаковой. В этом году отмечается 100-летие со дня ее рождения. Так, в образовательном учреждении организована выставка личных вещей и фотографий Надежды Николаевны Чумаковой.

© admrzn.ru

© admrzn.ru

© admrzn.ru

© rv-ryazan.ru

© rv-ryazan.ru

© admrzn.ru

© admrzn.ru

https://rv-ryaz...u-na-1100-mest/