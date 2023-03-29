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28 марта в Ненецком автономном округе состоялось официальное открытие дороги Нарьян-Мар — Усинск.

Протяжённость последнего участка составляет 15,2 км. Строительство автомобильной дороги завершилось с опережением графика производства работ на 8 месяцев.

Дорога связала Ненецкий АО с республикой Коми, а значит, Ненецкий округ сделал первый шаг по вхождению в единую транспортную сеть страны.

Сегодня в эксплуатацию введены два отрезка трассы, на которых в процессе строительно-монтажных работ были выполнены мероприятия по устройству дорожной одежды из щебёночных и гравийных материалов.

Протяжённость первого отрезка — 6,6 км. Он включает в себя отремонтированный 200-метровый мостовой переход через реку Шапкину. Протяжённость второго отрезка — 8,6 км. На нём был построен мост через реку Лаявож.

Усинск — не конечная точка автодороги. Уже заложены деньги на проектирование моста через Печору в селе Усть-Уса в Республике Коми. Работы по строительству дороги Нарьян-Мар — Усинск — Печора — Ухта — Сыктывкар будут продолжены при поддержке федерального центра.

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