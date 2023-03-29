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В Краснодарском крае запустили совместное российско-белорусское производство сельхозтехники

 © perspektiva-ru.ru

В Усть-Лабинске (Краснодарский край) запустили совместное российско-белорусское производство по сборке комбайнов и жаток. Теперь на производственной площадке «Комбайнового завода «Кубань» совместно с белорусским холдингом «Гомсельмаш» будет налажен выпуск новой сельхозтехники.

Как уточняется, в соответствии с разработанной в рамках соглашения дорожной картой, до конца 2023 года в Усть-Лабинске планируют собрать 100 единиц новой сельхозтехники.

В ближайшие три года производственники планируют запустить сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами, а также создать цех по сборке комбайнов, запчастей для них и склад. Такие мобильные ремонтные бригады на выезде смогут обслуживать предприятия агропромышленного сектора. Это позволит значительно сократить простой техники во время сезонных полевых работ.
Источник: https://perspektiva-ru.ru/economics...koe-proizvodstvo-kombajnov-i-zhatok

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