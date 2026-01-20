В Смоленской области на площадке индустриального парка «Феникс» заработало новое производство сельскохозяйственной техники. Компания «Коблик Групп» начала серийный выпуск машин для подготовки и раздачи кормов крупному рогатому скоту.

Для запуска завода потребовалось 900 миллионов рублей. Часть этих средств — 180 миллионов — предприятие получило в виде льготного займа от Фонда развития промышленности.

Завод будет выпускать несколько видов техники. Среди них — вертикальный смеситель-раздатчик, который за один цикл может приготовить до 14 тонн кормовой смеси для крупных ферм, и прицепной измельчитель, способный работать с соломой, сеном и зерном любой влажности.

Как рассказали в ФРП, помимо этих моделей, здесь также производят горизонтальные кормосмесители и машины для раздачи соломы. Когда завод выйдет на полную мощность, он сможет выпускать до 300 единиц техники в год. Основными покупателями станут крупные агрохолдинги.

Детали и материалы для техники поставляют в основном российские и белорусские производители. «Коблик Групп» с привлечением льготного финансирования ФРП также реализует ещё несколько проектов в Смоленской и Воронежской областях, общий объём инвестиций в которые превышает 4 миллиарда рублей.