66 новых школьных автобусов и медицинских автомобилей передали в города и районы Челябинской области

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В Челябинской области наполовину обновился парк школьных автобусов и на две трети — парк автомобилей скорой помощи. В среду, 29 марта, на площади Революции выстроили машины российского производства: «Газели», «Луидоры», УАЗы, медицинские ПАЗ и КамАЗ.

Образовательные учреждения региона получили сегодня 44 автобуса ГАЗ в двух исполнениях кузова, которые будут возить школьников на занятия в 25 южноуральских муниципалитетах. Более разнообразными с точки зрения марок и моделей оказались автомобили, которые будут работать в медицинских учреждениях Челябинской области. Речь идет о семи мобильных ФАПах на базе «Луидора», машинах скорой помощи (УАЗы и те же «Газели»), а также одной передвижной поликлинике на базе автобуса ПАЗ, где можно сделать флюорографию. Всего — 21 единица техники.

Все эти машины были поставлены при участии федерального центра. Дополнительно регионом приобретен КамАЗ, на котором разместили передвижной диагностический комплекс. Будущие пациенты, которые побывают внутри этого большегруза, смогут пройти флюорографические и маммографические исследования. Медицинский грузовик отправился в Уйский район.

За последние несколько лет парк медицинских машин обновили на две трети. Техника необходима для отдаленных населенных пунктов, поскольку решает проблемы доступности медицинской помощи. Диагностика принципиально важна, а из далекого уголка не всегда удобно доехать до больницы.

Автомобили скорой помощи на базе УАЗа и ГАЗа отправились в Коркинский, Сосновский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский и Нагайбакский районы. Передвижные комплексы поехали в Верхний Уфалей, Пластовский, Кусинский, Увельский, Троицкий и Сосновский районы.

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