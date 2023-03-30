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Производство

Производство станков растёт

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Росстат опубликовал данные социально-экономического развития России в январе-феврале 2023 года.

Согласно оперативной информации производство станков растёт быстрыми темпами.

За 2 месяца этого года выпущено 1140 металлорежущих станка против 794 в прошлом году (рост на 44%).

Выпуск кузнечно-прессовых машин составил 1650 штук против 976 за январь-февраль прошлого года (рост на 69%).

В прошлом году также отмечался рост производства этой продукции на 41% и 96% соответственно.
Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-02-2023.pdf

статистика, станкостроение, Росстат
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    30.03.2312:49:36

    Вот это отличные новости. Будет оборудование — будут появляться новые производства и расширяться старые.

    #1260559
  • Нет аватара termometrix
    30.03.2315:18:18

    Хороший показатель промышленного развития и промышленной политики экономических субъектов.Это еще индикатор модернизации и повышения эффективности хозяйства,обновления основных производственных фондов предприятий.

    #1260569
  • Нет аватара Stranniks
    30.03.2315:51:52

    Был бы признателен если бы по обрабатывающим станкам (там где основная доля «ЧПУшных» и т. п.) привели статистику. Интересно, что там.

    #1260570
    • Нет аватара cheri
      30.03.2317:06:01

      По моему сейчас без ЧПУ и не выпускают.

      #1260574
      • Holso Stitchred Holso Stitchred
        30.03.2317:34:40

        Совсем не обязательно. Обычные станки без программного управления все еще находят применение. А меня интересует, как у нас дела обстоят с подъемным оборудованием: тельферы, мостовые и стреловые краны.

        #1260576
      • Нет аватара Stranniks
        30.03.2318:24:19

        Нет, не везде нужно. Та же штамповка, накой оно там. А вот «многоординатные» обрабатывающие центры… это да, их может быть и штучно выпускают, но эффект!

        #1260583
      • rvk rvk
        30.03.2318:35:42

        Выпускают. А еще УЦИ есть.

        #1260584
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.03.2317:57:16

      Был бы признателен

      Увы, Росстат публикует данные только по металлорежущим станкам и МКП.

      Насколько я знаю, обобщённой статистики по другим станкам нет. А экспертные оценки неточны и иногда политизированы.

      Отредактировано: Сергей Котенко~18:01 30.03.23
      #1260578
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