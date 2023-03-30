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Росстат опубликовал данные социально-экономического развития России в январе-феврале 2023 года.

Согласно оперативной информации производство станков растёт быстрыми темпами.

За 2 месяца этого года выпущено 1140 металлорежущих станка против 794 в прошлом году (рост на 44%).

Выпуск кузнечно-прессовых машин составил 1650 штук против 976 за январь-февраль прошлого года (рост на 69%).

В прошлом году также отмечался рост производства этой продукции на 41% и 96% соответственно.