Производство станков растёт
Росстат опубликовал данные социально-экономического развития России в январе-феврале 2023 года.
Согласно оперативной информации производство станков растёт быстрыми темпами.
За 2 месяца этого года выпущено 1140 металлорежущих станка против 794 в прошлом году (рост на 44%).
Выпуск кузнечно-прессовых машин составил 1650 штук против 976 за январь-февраль прошлого года (рост на 69%).
В прошлом году также отмечался рост производства этой продукции на 41% и 96% соответственно.
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