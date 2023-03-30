ЦКБМ отгрузило новое оборудование для АЭС «Тяньвань» в Китае

© rosatom.ru

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (ЦКБМ, входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») впервые изготовило цеолитовые фильтры для атомных станций. Первые четыре фильтра отгружены на строящийся в Китае блок № 7 АЭС «Тяньвань».

Цеолитовые фильтры входят в состав систем газоочистки, установленных на атомных станциях. Эти фильтры предназначены для глубокой осушки газового потока, поступающего затем на следующие ступени очистки. В качестве адсорбента используется минерал цеолит. Новые фильтры предназначены для работы на энергоблоках ВВЭР-1200. Для одного энергоблока требуется четыре цеолитовых фильтра — два основных и два резервных."Мы рады расширить линейку продукции ЦКБМ новым изделием.

Документация для цеолитовых фильтров была разработана нашими инженерами в 2021 году с нуля. Приемочная инспекция, в которую входили китайские партнеры, подтвердила высокое качество фильтров", — говорит главный конструктор по дистанционно-управляемому и транспортно-технологическому оборудованию ЦКБМ Николай Васильев.ЦКБМ планирует отгрузить четыре цеолитовых фильтра и для энергоблока № 8 АЭС «Тяньвань». Кроме того, предприятие отгрузит новые фильтры для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу» в Китае, которая также сооружается по российскому проекту.

Для справки:

Цеолитовый фильтр изготовлен из нержавеющей стали и представляет собой полый сосуд цилиндрической формы. В каждом фильтре размещается 340 литров цеолитового адсорбента.

Длина корпуса — 3,5 метра,

диаметр — 0,4 метра,

вес одного фильтра (без наполнителя) составляет 350 кг.

Внутри корпуса расположен змеевик, он необходим для охлаждения цеолита, который нагревается при адсорбции. Просушка адсорбента после адсорбции проходит посредством прогонки газа, разогретого до 420 °C. Срок службы фильтра — 60 лет.

АЭС «Тяньвань» расположена в провинции Цзянсу, на берегу Желтого моря. Это самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В настоящее время Росатом сооружает там два новых энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+" - энергоблоки № 7 и № 8.