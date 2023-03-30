В Петербурге начал работу новый завод нефтегазового оборудования

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Петербуржцы будут первыми в стране производить интеллектуальные системы для мониторинга и дистанционного управления внутрискважинным оборудованием. Новый завод открылся на Броневой улице.

В Петербурге открылся новый завод нефтегазового оборудования, передает РБК. Строительство начали в 2020 году, проект обошелся в более 2,3 млрд рублей. Отмечается, что производственные мощности переводят с площадки на Новгородской улице. Производство запустят в апреле.

Предполагается, что благодаря новому заводу общая мощность производства увеличится на 40%. Свободный участок смогут переделать под жилье.

Так, специалисты будут производить подземное оборудование и системы телеметрии, стенды для проведения испытаний оборудования в газовой среде с высоким давлением и интеллектуальные системы для мониторинга и дистанционного управления внутрискважинным оборудованием.

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