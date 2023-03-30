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Новые заводы и цеха

В Петербурге начал работу новый завод нефтегазового оборудования

 © neva.today

Петербуржцы будут первыми в стране производить интеллектуальные системы для мониторинга и дистанционного управления внутрискважинным оборудованием. Новый завод открылся на Броневой улице.

В Петербурге открылся новый завод нефтегазового оборудования, передает РБК. Строительство начали в 2020 году, проект обошелся в более 2,3 млрд рублей. Отмечается, что производственные мощности переводят с площадки на Новгородской улице. Производство запустят в апреле.

Предполагается, что благодаря новому заводу общая мощность производства увеличится на 40%. Свободный участок смогут переделать под жилье.

Так, специалисты будут производить подземное оборудование и системы телеметрии, стенды для проведения испытаний оборудования в газовой среде с высоким давлением и интеллектуальные системы для мониторинга и дистанционного управления внутрискважинным оборудованием.

https://neva.to...023/3/30/426052

Источник: https://www.rbc.ru/spb_sz/30/03/2023/6425300c9a79472dabcaa31b

Санкт-Петербург, Измерон
  • Нет аватара srozmirovich
    30.03.2315:04:05

    Не понимаю в чем смысл составителям новостей убирать из сообщения самое важное: какая именно компания открывает новое производство?     Ведь в цитируемом сообщении РБК ( https://www.rbc...a79472dabcaa31b ) черным по белому написано: «ООО «НПФ Завод «Измерон» открыло в Петербурге на Броневой ул. новый завод нефтегазового оборудования». И такие сообщения с игнорированием героев торжества — не в первый раз. Может это заговор какой-то? Чтобы потенциальные потребители не узнали, куда обращаться.    

    Отредактировано: srozmirovich~15:04 30.03.23
    #1260568
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