Стенд для виртуального моделирования двигателей создали в Самарском университете

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Платформа для изучения двигателей в виртуальной реальности впервые в России была разработана учеными из Инженерного центра Самарского университета имени Королева. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Созданный программный комплекс позволяет более подробно и наглядно изучать устройство и работу двигателей на основе их точных 3D-моделей, помещенных в виртуальную реальность. Разработка предназначена для обучения не только студентов профильных специальностей, ее также можно будет использовать в рамках профориентации школьников и для повышения профессионального уровня сотрудников двигателестроительных предприятий», — отметили в пресс-службе.

Новый учебный инструмент позволит наглядно изучать в виртуальной реальности различные двигатели в мельчайших деталях. Их можно будет собирать, запускать и следить за рабочими процессами. Сейчас в каталоге программного комплекса доступны газотурбинные, жидкостные ракетные и поршневые двигатели. В будущем список может быть расширен и до других типов.

На текущий момент платформа уже готова к использованию. В ближайшие месяцы туда планируется загрузить модели основных двигателей и оцифрованные экспонаты Центра истории авиационных двигателей (ЦИАД) Самарского университета. «В ЦИАД собрана крупнейшая в мире коллекция советских и российских газотурбинных двигателей, здесь представлены все типы воздушно-реактивных авиадвигателей. В коллекции также есть агрегаты, предназначенные для вертолетов, ракет и даже танков», — подчеркнул руководитель проекта развития VR в двигателестроении Инжинирингового центра Илья Лейковский.

Источник: ТАСС