Национальная сборная завоевала четыре медали и стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников, которая проходила в Тунисе с 27 июня по 2 июля. Один из участников сборной России — Даниил Мелехов — также стал абсолютным победителем ICO в индивидуальном зачете.

В финале сборная России встретилась с более 70 талантливыми школьниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Гонконг, Италию, Сингапур, Швецию, Тунис и США.

Финал Международной олимпиады по кибербезопасности состоял из двух туров по 7 часов. Каждый тур включал в себя 3 комплексные задачи, каждая из которых была разделена на четыре тематических подзадачи: от web-безопасности до поиска уязвимостей в игровом коде.

Внутри каждой категории участники работали как над базовыми упражнениями, так и над высокотехнологичными заданиями, максимально приближенными к реальным киберугрозам. За верное решение всех задач можно было получить максимум 100 баллов.

Финал мировой олимпиады строго регламентировался и исключал использование сторонних нейросетей и мессенджеров. Для прохождения этапов участникам был предоставлен ограниченный доступ к локальной модели ChatGPT-5.5-mini с лимитированными ресурсами.

Медали на Международной олимпиаде по кибербезопасности получили победители и призеры Всероссийской олимпиады по информационной безопасности и других престижных российских и международных олимпиад и соревнований в сфере информационной безопасности.

Состав команды для участия в ICO был определен в рамках многоэтапного отбора, который начался с приема заявок с сентября 2025 года по январь 2026 года. В ходе дистанционного квалификационного этапа более 700 школьников решали практические задачи. По его итогам 56 лучших были приглашены на очный финал, состоявший из трех туров.

В первом и втором турах участники без доступа к интернету индивидуально решали задачи по кибербезопасности и расследовали компьютерные инциденты. В третьем туре финалисты объединились в случайные команды для соревнования по защите своих систем и атаке на чужие, где оценивались их стрессоустойчивость и умение работать в коллективе. По сумме результатов всех этапов были определены четыре сильнейших участника, которые вошли в состав сборной России.

Подготовка команды проходила в несколько этапов на базе Центрального университета. Все задачи были разработаны экспертами вуза и подразумевали индивидуальный подход к каждому члену сборной. На старте провели технические интервью, чтобы составить персональные планы занятий с учетом сильных и слабых сторон каждого школьника.

В конце мая состоялась промежуточная аттестация для оценки прогресса и корректировки векторов обучения. Программа подготовки охватила официальные темы ICO и потенциально важные смежные области.

«Мы гордимся сборной России, которая завоевала абсолютное золото на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Четверо российских школьников показали высочайший уровень подготовки, обойдя соперников из 20 стран мира. Это награда за упорный труд самих ребят и следствие совместной работы над подготовкой учащихся экспертов Центрального университета и «Лаборатории Касперского. Для Центрального университета это уже четвертый успех на мировой арене. После побед на Международных олимпиадах по искусственному интеллекту мы закрепили за собой статус лидеров в еще одной передовой технологической дисциплине — информационной безопасности. Сегодняшнее событие значимо для всей страны, потому что кибербезопасность сегодня является фундаментом технологического суверенитета государства. Успех наших талантливых ребят доказывает, что отечественная система образования способна готовить высококвалифицированные кадры, которые смогут определять цифровое будущее России», — сказал ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

«Победы российской сборной — результат огромной работы самих ребят, их наставников и всей отечественной образовательной системы, которая сегодня формируется вокруг информационной безопасности в нашей стране. Особенностью олимпиады этого года стало то, что участникам была доступна только локальная нейросеть, тогда как использование внешних ИИ-сервисов было ограничено. Это ещё раз показывает, что даже в эпоху искусственного интеллекта ключевыми факторами успеха остаются фундаментальные знания, гибкое мышление и способность самостоятельно решать сложные задачи. Для нас большая гордость видеть, что наша команда второй год подряд входит в число сильнейших в мире, подтверждая высокий уровень российской системы образования и школы кибербезопасности», — подчеркнул технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.