Сборная России завоевала 6 золотых медалей на олимпиаде по ИИ в Китае

Российская сборная завоевала 6 золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае со 2 по 8 августа.

В 2025 году Международная олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО (UNESCO).

В финале сборная России встретилась с 300 талантливыми школьниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, КНР, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию, Японию.

Финал Международной олимпиады по ИИ проходил в течение двух дней и состоял из командного и индивидуального туров. В командном туре команда из России вошла в топ-10 команд в первый день участия и выиграла серебряную медаль.

Участники программировали роботов, решали нестандартные задания в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей — от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка.

Медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту получили призеры и победители Всероссийской олимпиады по ИИ, международного конкурса по ИИ AI Challenge и других престижных российских и международных олимпиад и соревнований в сфере ИИ.

Состав команды для участия в IOAI был определен в рамках очной подготовки Northern Eurasia OAI 2025 в мае на площадке СберУниверситета. Перед участниками с лекциями выступили ведущие эксперты в области ИИ в России, в том числе члены Научного совета Альянса в сфере ИИ. В рамках мероприятия прошли очные учебно-тренировочные сборы и состоялись финальные испытания для претендентов на попадание в сборную.

Подготовка команды проходила в несколько этапов. Программа подготовки была разработана ведущими экспертами Центрального университета. Тренировали участников эксперты и преподаватели Центрального университета, в том числе Александр Гущин, Татьяна Гайнцева, Александр Дьяконов. Также в этом году к подготовке присоединились специалисты в области искусственного интеллекта из российских и международных компаний и университетов, в том числе Сбера, Т-Банка, Huawei, Wildberries, Яндекса, VK, МТС, ВШЭ и МФТИ.

«Мы во второй раз готовим сборную России и во второй раз успешно. В прошлом году на первой Международной олимпиаде по ИИ в Болгарии ребята при поддержке Центрального университета победили с большим отрывом от сильнейших соперников из 39 стран. В этом году и сама олимпиада стала более зрелой — количество стран-участников выросло с 39 до 61, — и мы подошли к подготовке еще более осознанно — команда ведущих экспертов Центрального университета разработала индивидуальную программу подготовки, а также усилила свою экспертизу ресурсами наших партнеров — Альянса в сфере искусственного интеллекта и МФТИ. Мы ясно понимаем, какую роль новые технологии и специалисты в этой области играют для построения национального технологического суверенитета и рады, что можем внести свой вклад на уровне высшего и факультативного образования в развитие кадрового потенциала и благополучие нашей страны», — сообщил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

