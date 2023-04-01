Самоходный штабелер для работы на улице
Опытный образец самоходного штабелера для подъемно-транспортных работ как внутри помещений так и на улице спроектировани и изготовлен в компании Трак-ТОР (Санкт-Петербург).
В отличии от традиционных образцов подобной техники, штабелер оснащен цельнорезиновыми колесами большого диаметра (400 мм), что позволило увеличить клиренс до 110 мм.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/RwxMFzJC9n4
Основные характеристики:
грузоподъемность — 1200 кг
высота подъема вил — 2500 мм
мощность привода движения — 1 кВт
мощность привода гидронасоса — 2,2 кВт
расстояние между передними опорами — 1300 мм
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