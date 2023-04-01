Самоходный штабелер для работы на улице

Опытный образец самоходного штабелера для подъемно-транспортных работ как внутри помещений так и на улице спроектировани и изготовлен в компании Трак-ТОР (Санкт-Петербург).

В отличии от традиционных образцов подобной техники, штабелер оснащен цельнорезиновыми колесами большого диаметра (400 мм), что позволило увеличить клиренс до 110 мм.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/RwxMFzJC9n4

Основные характеристики:

грузоподъемность — 1200 кг

высота подъема вил — 2500 мм

мощность привода движения — 1 кВт

мощность привода гидронасоса — 2,2 кВт

расстояние между передними опорами — 1300 мм