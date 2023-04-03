ЧМЗ изготовил крановую установку для загрузки транспортных космических кораблей

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В четвёртом квартале 2022 года инженерный центр Челябинского механического завода начал проектирование крановой установки для сложных и ответственных работ — загрузки транспортных космических кораблей.

В январе этого года крановая установка грузоподъемностью 25 тонн с максимальной длиной стрелы 28,1 метра, вышла на расширенные испытания, которые успешно завершились в феврале, а уже в марте данное оборудование было смонтировано на звено гусеничного шасси, разработанного Ишимбайским заводом транспортного машиностроения.

К ключевым особенностям разработанной крановой установки можно отнести уникальную конструкцию нижней рамы с поворотно-выдвижными опорами и управлением ими на задней балке в центральной части. Такая компоновка позволяет сохранить болотоходные качества и плавучесть базового шасси.

Кроме того, крановая установка обладает автономностью работы — дизель-генераторная установка, топливный и гидравлический баки размещены на поворотной части. Таким образом, монтаж данной крановой установки можно произвести практически на любое основание (гусеничная тележка, ж/д платформа, прицеп, полуприцеп, буксируемый понтон, стационарное/бетонное основание, и пр.), и она сможет с легкостью производить погрузочно-разгрузочные, монтажно-демонтажные и ремонтно-восстановительные работы. При необходимости также можно расширить функционал и комплектацию крана (для эффективной работы в тропических или северных условиях). Так, возможно установить на кран гусек длиной 7м, 9м или 10м для подъема груза массой до 3,0 тонн; рабочую платформу (люльку) для подъема людей на высоту более 12,0 метров; оборудование для работы с опасными грузами и добавить другие опции.