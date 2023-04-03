Модернизированный цех открылся на Якутской птицефабрике

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На Якутской птицефабрике после модернизации открыли новый цех для содержания кур-несушек. Обновление объекта позволит произвести свыше 91 млн яиц к концу 2023 года.

Количество птице-мест после модернизации увеличено на 29 тысяч голов — с 39 тысяч до 68 тысяч. Установлено новое клеточное оборудование. Оно оснащено автоматизированной системой управления и контроля за процессами кормления, поения, притока воздуха, отопления, охлаждения. Яйцесбор производится автоматически.

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«Сегодня вводом нового цеха № 18 мы завершаем обновление якутской площадки и переходим к реализации второго этапа модернизации Якутской птицефабрики, в рамках которой планируется реконструкция ещё двух цехов на другой площадке, строительство нового убойного цеха», — отметили в Правительстве Якутии.

По словам генерального директора АО «Якутская птицефабрика» Натальи Дягилевой, благодаря вводу новых цехов и автоматизации работы объём производства на птицефабрике значительно возрос.

«Благодаря новому оборудования с большим количеством птице-мест, мы должны увеличить производство на 7 млн штук яиц и выйти на новый рубеж по производству до 91 млн яиц в год по сравнению с прошлым годом. Главной целью для фабрики является достижение производства 100 млн штук яиц в год к 2024 году. Сейчас перевооружение птицефабрики идёт строго по плану, и мы надеемся, что сможем достичь всех желаемых показателей», — отметила Дягилева.

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