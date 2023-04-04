Новая сельская поликлиника построена в пригороде Тюмени
Детское и взрослое отделения организованы в новом здании поликлиники в селе Каскара Тюменского района. Помимо терапевтов общей практики, здесь работают узкопрофильные специалисты. Также, не выезжая в город, можно сделать УЗИ. Строительство поликлиники в Каскаре велось в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Проект работает в регионе с 2021 года. За это время только в Тюменском районе открыты четыре амбулатории в Перевалово, Борках, Ембаево и Кулаково. Также закуплено медицинское оборудование на сумму более 200 млн рублей.
В ближайшие два года в Тюменском районе планируем также построить новую поликлинику в поселке Богандинский.
Источник: https://t-l.ru/339901.html
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