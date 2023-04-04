В Республике Коми открыли новую школу на 600 мест

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Современный образовательный комплекс в селе Объячево Прилузского района открыл свои двери 3 апреля. Объект построен благодаря национальному проекту «Образование».

Школа в селе Объячево построена в новом квартале жилой застройки. Был использован проект, который уже применялся при возведении школы на 600 мест в посёлке Краснозатонский города Сыктывкара.

В новом здании установлены современное оборудование и мебель, компьютеры, мультимедийная и интерактивная техника, библиотека с читальным залом и медиатекой. Предусмотрена комната детских инициатив и комната психологической разгрузки. В здании — широкие коридоры и большие панорамные окна. Для занятий спортом оснащены спортивный и тренажёрный залы, на территории школы есть стадион, многофункциональные спортивные площадки и беговые дорожки.

С вводом в эксплуатацию новой школы в селе Объячево удалось решить острый вопрос нехватки ученических мест, ликвидирована вторая смена.

В трёхэтажном новом здании будут учиться школьники 5-11 классов. Ученики начальной школы продолжат обучение в старом здании школы.

В Республике Коми ведётся планомерная работа по строительству новых образовательных учреждений. 1 сентября 2022 года открылась новая школа на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района. В этом году распахнут свои двери школа-сад на 90 ученических и 40 дошкольных мест в деревне Усть-Ижма и детский сад на 270 мест в местечке Кочпон-Чит города Сыктывкара. Уже начато строительство школ на 825 мест в Эжвинском районе Сыктывкара и на 600 мест в селе Ижма.

В 2023 году в республике начнётся строительство единого образовательного комплекса на 750 мест в селе Выльгорт Сыктывдинского района, школы на 825 мест в Сыктывкаре, детского сада на 99 мест в деревне Бакур Ижемского района, детского сада на 25 мест в посёлке Озёрный в Печорском районе.

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