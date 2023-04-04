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В Дмитровском округе Подмосковья открылся тепличный комплекс по выращиванию клубней картофеля

 © srgroup.ru

Компания «ДокаДжин» запустила в Дмитровском районе Московской области тепличное производство мини-клубней картофеля.

На территории комплекса расположены пять теплиц, которые ежегодно будут производить до 1 млн мини-клубней. В теплице уже начали высадку картофеля.

Инвестиции в проект не раскрываются. Комплекс оснащён оборудованием собственной разработки.

 © srgroup.ru

Тепличный комплекс будет работать круглый год. На территории центра организовано производство полного цикла: селекционно-генетический центр разрабатывает новые сорта картофеля, в теплицах выращивают семенной картофель всех классов. Специалисты проводят диагностику патогенов сельхозкультур и ведут разработки в области фитопатологии и биомолекулярных средств защиты растений нового поколения.

Российские картофелеводы в значительной мере зависят от импортного семенного материала. Несмотря на то, что в госреестре селекционных достижений около 500 сортов картофеля, из них более половины — отечественные, самыми популярными являются всего 20 сортов, и почти все они — иностранного производства.

Учитывая, что в 2021 году, по данным ФТС, было импортировано 17,4 тыс. т семенного картофеля, при успешной реализации проекта объём импортного семенного материала может быть значительно сокращён.

 © srgroup.ru

Фото — https://msh.mos...kompleks-moshch

Источник: https://srgroup.ru/mass-media/srg-s...-proizvodstvu-semennogo-kartofelya/

семеноводство, Московская область, сельское хозяйство, импортозамещение, оборудование российского производства
  • Нет аватара srozmirovich
    04.04.2318:32:54

    Настоящий хайтек в сельском хозяйстве    

    #1260782
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