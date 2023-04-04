Краболовное судно «Омолон» передано заказчику
О «Хабаровский судостроительный завод» (АО «ХСЗ», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и ООО «Маг-Си Интернешнл» подписали приёмный акт о передаче краболовного судна проекта 03141 «Омолон».
Генеральный директор АО «ХСЗ» Андрей Бекасов и генеральный директор ООО «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов поставили свои подписи под актом приема-передачи.
Торжественная церемония поднятия флага на судне состоится 15 апреля.
Строительство краболовов проекта 03141 ведется в рамках государственной программы «Квоты под киль», контракты на строительство которых были подписаны в январе 2020 года. Ранее такие суда завод не строил.
Судно предназначено для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.
В течение марта специалисты Хабаровского судостроительного завода проводили ходовые испытания судна в акватории бухты Гайдамак, в ходе которых подтвердилась готовность «Омолона» к эксплуатации.
Для справки:
Класс судна — (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel.
Длина наибольшая — 63,27 метра; ширина наибольшая — 10,60 метра;
высота борта — 4,60 метра; валовая вместимость -1048 тонн;
мощность ГД — 1618 кВт; скорость — 14 узлов;
экипаж — 21 человек; автономность — 45 суток.
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