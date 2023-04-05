Тамбовский «Металл Сервис» открыл новый цех по резке стальной полосы
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Компания запустила новое оборудование, на котором сейчас активно ведутся работы по производству стальной полосы. «Металл Сервис» (Тамбов) изготавливает её под конкретный запрос, произвольно меняя длину и ширину изделия в рамках следующих характеристик:
- длина: от 1500 мм до 6000 мм (шаг реза 5 мм)
- ширина: от 20 мм до 400 мм (шаг реза 2 мм)
- толщина: от 2 мм до 16 мм
- марки стали Ст3/09Г2С, а также по европейским маркам S235/S355
- Нарезка полосы
Нарезка полосы производится с помощью гильотинной рубики на новом оборудования с ЧПУ и точностью реза 0,1-0,8 мм на 6 м длины.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/147511
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